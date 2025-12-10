לאחר שהיועמ"שית פרסמה את חוות דעתה, בה היא מתנגדת לחוק הגיוס – משה גפני מגיב לה: "לא מבינה דבר וחצי דבר בלימוד התורה"

לאחר שמוקדם יותר היום (רביעי) היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הביעה את התנגדותה לחוק הגיוס, כעת יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, מגיב לה.

בדבריו האשים אותה גפני בכך שהיא מונעת לימוד תורה: "מנהלי המדינה בהרב מיארה, גיל לימון וחבריהם, שאינם מבינים ואינם יודעים דבר וחצי דבר בלימוד התורה בעם ישראל – יודעים להביע את דעתם על חוק שעדיין בעיצומו של דיונים.

כאשר מטרתם ברורה למנוע חס וחלילה לימוד תורה ולעשות כל מאמץ ש"המדינה שלהם" לא תסייע לישיבות ולמוסדות תורניים. הם עוברים בכל עת על הנורמות שהם דורשים מכולם, רק לא מעצמם.

עוד באותו נושא כצפוי: היועמ"שית מתנגדת נחרצות לחוק הגיוס 20:30 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

החלטת הממשלה על תלמידי חו"ל שמהווים סיוע למדינת ישראל, נפסלים על ידם במחי קולמוס והם אינם חייבים למסור דין וחשבון על פעולותיהם ועל החלטותיהם הבלתי חוקיות. בכל ההיסטוריה של העם היהודי היה מי שנלחם נגד התורה הקדושה ונגד לומדיה, כאשר התורה ב"ה ממשיכה להתקיים ומדריכה את העם היהודי, ואלה שנלחמו נגדה נעלמו באבק ההיסטוריה".

מסיעת ש״ס נמסר: בתרגיל שקוף ומביך, היועמ״שית המודחת מנסה להכות בעולם התורה כדי להסיט את תשומת הלב מאחת השערוריות החמורות בתולדות המדינה שבה היא נחשדת, אשר פגעה קשות בביטחון ישראל ובחיילי צה״ל.

חוות דעתה מנותקת ואינה משקפת את עמדת הצבא. הנימה הפוליטית הצורמת שבמכתבה חושף את מטרתה להפיל את ממשלת הימין ולמנוע את פיטוריה. את החוק מלווה לכל אורך הדרך היועצת המשפטית של הכנסת והיא תייצג אותו לכשיידרש.

בניגוד ליועמ״שית וחבורתה הרודפים את כל סממן של זהות יהודית, עם ישראל ימשיך לייקר את לומדי התורה השומרים על הגחלת היהודית לדורות.