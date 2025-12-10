בצל בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו: ירון אברהם מדווח הערב על הצעד הסודי של נשיא המדינה יצחק הרצוג | כל הפרטים

הנשיא הרצוג פועל לקדם ועדת חקירה ממלכתית, כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 12. על פי הדיווח, בפגישות משתתפים נציגי משפחות שכולות ממועצת אוקטובר ומפורום גבורה. המטרה: להגיע להסכמות סביב הקמת ועדת החקירה, חבריה, סמכויותיה ועוד.

ארבעת הנציגים שמשתתפים בפגישות ממשפחות שכולות. בצעד חריג ביותר, הם התבקשו לחתום על טופסי סודיות, שלא ייצא כלום מהחדר ושעצם קיומם של המפגשים הללו לא ייוודע.

אלו המשתתפים בהתייעצויות הללו: יהושע שני, מנחם קלמנזון, אייל אשל ורעות הכט-אדרי. השניים הראשונים מפורום הגבורה, השניים האחרונים ממועצת אוקטובר. הארבעה נפגשים מדי שבועיים בערך, כולל בחודש האחרון.

נזכיר כי זו לא הפעם הראשונה של הרצוג, לפני מספר חודשים הוא ניסה להניע יוזמה של הקמת ועדת חקירה ממלכתית שאת הרכבה יקבע נשיא בית המשפט העליון בהתייעצות עם המשנה לנשיא סולברג, יוזמה שנתקלה בהתנגדות מצד רה"מ וירדה מן הפרק.