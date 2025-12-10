הנשיא הרצוג פועל לקדם ועדת חקירה ממלכתית, כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 12. על פי הדיווח, בפגישות משתתפים נציגי משפחות שכולות ממועצת אוקטובר ומפורום גבורה. המטרה: להגיע להסכמות סביב הקמת ועדת החקירה, חבריה, סמכויותיה ועוד.
ארבעת הנציגים שמשתתפים בפגישות ממשפחות שכולות. בצעד חריג ביותר, הם התבקשו לחתום על טופסי סודיות, שלא ייצא כלום מהחדר ושעצם קיומם של המפגשים הללו לא ייוודע.
אלו המשתתפים בהתייעצויות הללו: יהושע שני, מנחם קלמנזון, אייל אשל ורעות הכט-אדרי. השניים הראשונים מפורום הגבורה, השניים האחרונים ממועצת אוקטובר. הארבעה נפגשים מדי שבועיים בערך, כולל בחודש האחרון.
נזכיר כי זו לא הפעם הראשונה של הרצוג, לפני מספר חודשים הוא ניסה להניע יוזמה של הקמת ועדת חקירה ממלכתית שאת הרכבה יקבע נשיא בית המשפט העליון בהתייעצות עם המשנה לנשיא סולברג, יוזמה שנתקלה בהתנגדות מצד רה"מ וירדה מן הפרק.
סודה הסודית
זה כל כך סודי שירון אברהם יודע את כל הפרטים ומדווח לנו. אולי גם שאנחנו נחתום על הצהל"ש?21:44 10.12.2025
אודי בן
אסור שתהיה לשופט עמית ולעליון בכלל שום נגיעה, אפילו קטנה ביותר, לגבי ועדת החקירה שתקום והרכבה. לדעתי הם לא אמינות.22:04 10.12.2025
