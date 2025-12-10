מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך, התראיין היום (רביעי) בחדשות 12 ושם הוא התייחס למשפטו של ראש הממשלה נתניהו ולבקשת החנינה מהנשיא הרצוג.
בדבריו הוא אמר: "התיקים ממש לא קורסים, אני ראיתי את נתניהו מעיד בוועדת מירון ואין לי ספק שהוא גורם לעצמו נזקים בעדות שלו". על בקשת החנינה אמר: "יש לפתוח בבדיקה. על מקורבו של הרצוג מוטי סנדר להגיש תלונה. כך או כך על הנשיא למשוך את ידיו מעיסוק בחנינה".
כשהוא נשאל מה דעתו על כך שנתניהו "רמז" במכתב לנשיא כי אם יתנו לו חנינה הוא ימתן את הרפורמות בתקשורת ובמערכת המשפט, הוא השיב: "זה כמו הפרוטקשן בצפון ובדרום".
