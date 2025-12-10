הרפורמה החדשה תעצור את שחרור התוצרת עד לסיום בדיקות מעבדה, תחייב בדיקות LC מתקדמות ותכלול בחינה להחמרת ענישה על מגדלים עם חריגות חוזרות

משרד החקלאות הודיע השבוע על שינוי מדיניות בנהלי הכנסת פירות וירקות מהרשות הפלסטינית לישראל. במסגרת המהלך, שייכנס לתוקף בינואר 2026, תיושם שיטת "מחסני השהיה" ויוחמרו בדיקות התוצרת לפני שחרורה לשיווק. ההחלטה התקבלה לאחר מכתב התראה מארגון "לביא", שהתריע על כשלים בפיקוח ואיים בעתירה לבג"ץ.

על פי הודעת המשרד, תוצרת חקלאית מהרש"פ תעוכב במחסנים ייעודיים ולא תשוחרר לשווקים בישראל עד לקבלת תוצאות בדיקות מעבדה תקינות. זאת בניגוד לנוהל שהיה נהוג עד כה, שבו סחורה שוחררה לשיווק בטרם התקבלו תוצאות הבדיקות.

במכתב ההתראה ששלח ארגון "לביא" בחודש נובמבר האחרון לשר החקלאות אבי דיכטר ולגורמי ביטחון, הוצגו נתונים המבוססים על דוח מבקר המדינה. לפי הנתונים, בין השנים 2015 ל־2022 נמצאו חריגות בשיעור של 27% עד 40% מהדגימות שנבדקו בתוצרת חקלאית פלסטינית, כלומר רמות חומרי הדברה מעבר למותר על פי חוק.

עוד נטען כי בשל עיכוב בקבלת תוצאות המעבדה, סחורה שבהמשך הוגדרה כבלתי תקינה כבר נמכרה ונצרכה בישראל. במכתב צוטטה זיוה חממא, מנהלת המחלקה לניהול סיכונים במשרד הבריאות, שאמרה בדיון בכנסת כי חשיפה לחומרי הדברה עלולה לגרום להשפעות בריאותיות משמעותיות, בהן פגיעה בכבד ובכליות, סיכון להתפתחות סרטן ופגיעה בעוברים וילדים.

על פי הארגון, אחד הגורמים לעיכוב ביישום מדיניות ההשהיה היה התנגדות המנהל האזרחי, בשל חשש לפגיעה בכלכלה הפלסטינית וקיצור חיי המדף של התוצרת. עוד נטען כי חלק מהבדיקות שבוצעו בשדות הפלסטיניים התבססו על שיטות שאינן מזהות כלל חומרי הדברה מסוימים, שמתגלים רק בבדיקות מתקדמות.

בתשובת משרד החקלאות, שנשלחה על ידי משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח), נמסר כי החל מינואר 2026 ייושמו צעדים חדשים. בין היתר, נקבע כי היתר שיווק לישראל יותנה בהצגת בדיקת מעבדה מתקדמת מסוג LC, בכפוף לאישור משרד הבריאות, וכן תגובש תוכנית דיגום דינמית שתעודכן אחת לחצי שנה על בסיס נתוני חריגות בפועל.

בנוסף, הודיע המשרד כי נבחנת החמרת הענישה כלפי מגדלים שיימצאו עם חריגות חוזרות. כיום, חסימת השיווק עומדת על שלושה חודשים בלבד, וביחידה לאכיפה וחקירות בוחנים אפשרות לסנקציות מחמירות יותר במטרה להגביר את ההרתעה.

מארגון "לביא" נמסר כי הם מברכים על שינוי המדיניות, אך מדגישים את הצורך בהטלת סנקציות משמעותיות יותר נגד יבואנים ומגדלים שיימצאו מפרים את הנהלים.