על רקע הבחירות המתקרבות, אמר חבר הכנסת ממפלגת יש עתיד כי צפויים שינויים בחיבורים הפוליטיים, וכי יש מקום לממשלה רחבה בשיתוף מפלגת רע"מ

ח״כ יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד התייחס היום (רביעי) בראיון ל-i24NEWS למצב הפוליטי ולתרחישים אפשריים לאחר קביעת מועד לבחירות והוא לא פוסל ריצה עם מנסור עבאס. לדבריו, עם ההכרזה על בחירות צפויים שינויים במבנה הזירות והחיבורים הפוליטיים. לדבריו, "מרגע שיהיה תאריך לבחירות, גם המציאות הפוליטית והחיבורים הפוליטיים יהיו אחרים".

סגלוביץ' מתח ביקורת על אופן קבלת ההחלטות בזירה הפוליטית וטען כי "יש פערים בתוך אופוזיציה, יש גם פערים בתוך קואליציה. הם עושים חשבון צר, ציני, שכולנו משלמים לו את המחיר", והוסיף: "ממשלת השביעי לאוקטובר תסיים את דרכה ותהיה ממשלה אחרת".

לשאלה בנוגע לאפשרות שיו״ר רע״ם, ח״כ מנסור עבאס, יהיה שותף לקואליציה עתידית, לאחר שהודיע על כוונתו להתנתק ממועצת השורא, אמר סגלוביץ' כי אינו פוסל זאת. "אסור לשכוח שמנסור עבאס ורע״ם היו חלק מממשלת השינוי, והם היו מרכיב מאוד משמעותי", ציין.

עם זאת, הדגיש כי אינו רואה נכון הקמת ממשלה הנשענת על רוב מינימלי "אני לא חושב שזה יהיה נכון להתבסס על כל האצבע ה־61. לא על מנסור עבאס צריכה לקום הממשלה והיא לא תיפול על מנסור עבאס", אמר.

בהתייחסו לשינויים האפשריים בתוך רע״ם והחברה הערבית, אמר: "כל שינוי כזה מבחינתי הוא שינוי מבורך", והוסיף כי החברה הערבית מהווה חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. "זה חלק מהאוכלוסייה במדינת ישראל, זה 21 אחוז מהאוכלוסייה. זה שנסתכל הצידה, זה לא ייתן פתרון לבעיות".

לדבריו, במציאות הפוליטית הקיימת יש מקום לשותפות רחבה יותר. "האם צריכה להיות שותפות ערבית־יהודית אל מול קווי יסוד מוסכמים? התשובה היא חד משמעית כן", סיכם.