סגן הפצ"רית שנחקר היום במשטרה – טען כי הוא לא מבין מה רוצים ממנו, מאחר והמינוי שלו לחקירת ההדלפה אושר על ידי היועמ"שית

סגן הפצ"רית גל עשהאל נחקר היום (רביעי) במשטרה בחשד לכך שהוא לא בדק כמו שצריך את ההדלפה של הסרטון משדה תימן. על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, החוקר הטיח בו: "אתה חשוד בבדיקה רשלנית תוך שאתה מצוי בניגוד עניינים".

עשהאל משיב לו: "מה?! איזה ניגוד עניינים? המינוי שלי לבדוק את ההדלפה, היה על דעת לשכת היועמ"שית. הם החליטו שאני לא בניגוד עניינים. יותר מזה, זה הוצג ואושר בבג"ץ, איך אני אשם בזה?"

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הוא דיווח שלמרות ההמלצה לחדול מעיסוק בפרשת הפצ"רית – היועמ"שית בהרב מיארה סרבה והמשיכה להתעסק בכך.

עוד דווח כי עוזרה הבכיר של היועמ״שית, עו״ד חגי הרוש, מנע את עצמו מן הרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ״רית, זאת בגלל הקשר של לשכת היועמ״שית עם סגן הפצ״רית גל עשהאל על בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן, ועל התגובה לבג״ץ בשם היועמ״שית בנושא זה.

עוד באותו נושא תפנית דרמטית: מכה קשה ליועמ"שית בפרשת הפצ"רית 20:18 | חדשות סרוגים 10 0 😀 👏

עוד דיווח גרינצייג כי בהרב מיארה נאלצה לפנות לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק על השאלה אם היא מצויה בניגוד עניינים, רק כשלא הייתה לה ברירה עקב מכתבי התראה ועתירות לבג״ץ.

גם כשבהרב מיארה פנתה אל קוטיק – היא הסתירה ממנה את העובדה שהעוזר הבכיר שלה מנע את עצמו מעיסוק בפרשה, וכך גם המשנה לפרקליט המדינה אלטמן.