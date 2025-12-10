המוסד מודיע על מינוי א׳ לסגן ראש הארגון הבא. א׳, קצין ותיק ומוערך, יחליף את ע׳ לאחר שני עשורים של תפקידים מבצעיים בכירים. נתניהו אישר את המינוי.

על פי ההודעה, א׳, שנחשב לאחד הקצינים הבולטים בארגון, משרת במוסד כבר למעלה משני עשורים, ומילא שורה של תפקידים בליבת החוד המבצעי בקהילת המודיעין.

על פי ההודעה, א׳, שנחשב לאחד הקצינים הבולטים בארגון, משרת במוסד כבר למעלה משני עשורים, ומילא שורה של תפקידים בליבת החוד המבצעי בקהילת המודיעין.

במהלך השנים פיקד על שני אגפים מבצעיים מרכזיים, וצבר ניסיון רחב ועמוק הן ברמה המבצעית והן ברמה האסטרטגית.

במוסד מדגישים כי א׳ מביא איתו "ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה עם הארגון ופעילותו". מאפיינים שלדברי ברנע חשובים במיוחד בתקופה זו, המוגדרת על ידי הארגון כתקופה של אתגרים והזדמנויות אסטרטגיות משמעותיות למדינת ישראל.

א׳ יחליף בתפקיד את ע׳, שכיהן כסגן ראש המוסד בשנתיים האחרונות. על פי ההודעה, ע׳ הוביל בתקופתו את הפעילות המבצעית של המוסד, והיה שותף מרכזי להישגים שנרשמו במערכה הרב־זירתית ולחיזוק מעמדה האסטרטגי של ישראל בזירה הבינלאומית.

מסביבת ראש הממשלה נמסר כי:"מינויו של א׳ לסגן ראש המוסד הוא כחלק מהאמון וההערכה שיש לראש הממשלה נתניהו במוסד ובאנשיו המצוינים, ובהמשכיות לפעילות ההתקפית של הארגון בשנתיים האחרונות".