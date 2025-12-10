השר לביטחון הפנים לשעבר אביגדור קהלני, אשר שימש כמפקד עוצבת געש במלחמת לבנון הראשונה, העלה היום (רביעי) זכרונות בעקבות סופת ביירון.
בעת שהשתתף בדיון באולפני i24NEWS, הוא סיפר על חייליו שהיו תקועים בשלג בכתר החרמון. "היו לי חיילים שהיו תקועים שם שבוע, בסוף הגעתי אליהם רק עם אליקופטר. נחתתי והתחלתי לפתוח עם הידיים פתח, מנהרה, בשביל להוציא אותם".
— i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 10, 2025
