טראמפ מאשים את מקסיקו בהזנחת תשתיות המים ומזהיר שהזרמת ביוב לנהרות מסכנת את אזרחי ארה"ב.

הנשיא טראמפ שוב מפנה את זעמו כנגד מדינות דרום אמריקה, הפעם שכנתו מדרום לגבול, מקסיקו. טראמפ יצא באיום חריף כנגד השלטונות במקסיקו, ודרש מהם "לטפל מיד" בתשתיות המים שלהם, כאשר על פי הנשיא, ההצפות במקסיקו מסכנות את אזרחי דרום ארצות הברית.

לדברי הנשיא: "מקסיקו חייבת לטפל בבעיית המים והביוב שלה, ומיידית. מדובר באיום אמיתי על תושבי טקסס, קליפורניה וארצות הברית כולה!"

בהודעתו, צירף טראמפ סרטון וידאו המתעד לכאורה הזרמה מסיבית של מי ביוב לא־מטופלים על ידי הרשויות במקסיקו אל נהרות ומקורות מים סמוכים. אותם נהרות, זורמים בהמשך גם לשטחי ארה"ב ומעלים חשש לזיהום נרחב ולפגיעה בבריאות הציבור.

דבריו מגיעים בזמן שהיחסים בין ארה"ב למקסיקו ממשיכים להיות מתוחים סביב סוגיות הגירה, פשיעה וייצור הסמים במדינות אלו.

כעת, טראמפ מוסיף גם את תחום התשתיות לרשימת הדרישות שלו כלפי מקסיקו, ומבהיר כי ארה"ב "לא תעמוד מנגד" בעוד אזרחיה בסכנה.