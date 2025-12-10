חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 10.12.2025 / 19:18

עד להערכת מצב חדשה: לאור הנחיית הרמטכ"ל, אלו הם הדגשים וההגבלות בתחום הבטיחות בשל מזג אוויר סוער בסוף השבוע הקרוב

לאור הנחיית הרמטכ"ל, התעדכנו הדגשים וההגבלות בתחום הבטיחות בשל מזג אוויר סוער בסוף השבוע הקרוב. ההנחיות החלו היום (רביעי) בשעה 17:00 וימשכו עד יום שישי ה-12/12 בשעה 06:00, ובכפוף להערכת מצב מתמשכת באגף המבצעים וזרוע היבשה. חל איסור על שחרור משרתי צה״ל מהבסיסים לבתיהם מהיום (ד') בשעה 20:00 ועד יום שישי (ו׳) בשעה 06:00, חל איסור על קיום אימונים רגליים ורכובים – החרגות באישור אלוף בלבד, חל איסור מוחלט לבצע ניווטים מכל סוג שהוא – אימוני מילוט, אימוני הסוואה וכל אימון דומה או מקביל לכך. חל איסור על ביצוע מסעות, חל איסור לינה בשטח שלא לצורך מבצעי. צורך מבצעי יאושר ע"י מפקד האוגדה המרחבית, ביצוע אימונים גופניים באולמות בלבד, פעולות בט"ש – נדרש לבצע פעילויות חיוניות בלבד, צמצום תנועות רגליות ורכובות מבצעיות לנסיעות חיוניות בלבד, תנועות מנהלתיות ברכב – באישור אל"ם / מפקד החיל.

