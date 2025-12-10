מרץ מכריז על שינוי דרמטי במדיניות ההגירה בגרמניה, מציג ירידה של כ־50% בבקשות המקלט, ומודה שפעל "בעזרת טראמפ".

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, השאיר רבים באירופה בהלם, כאשר הכריז לפני זמן קצר על שינויים חסרי תקדים במדיניות ההגירה של גרמניה, וחשף כי ביצע את המהלך בעזרתו של הנשיא טראמפ.

לפי דבריו של מרץ, מדובר במהלך שיהווה "נקודת מפנה" במדיניות ההגירה של גרמניה ושינוי שאמור "להחזיר את השליטה על הגבולות". על פי דבריו, מרץ עדכן את טראמפ על השינויים החדשים, שלטענתו הצליחו לחתוך בכמחצית את מספר בקשות המקלט שמוגשות לגרמניה.

הקנצלר ציין כי במהלך פגישתם הקרובה הוא מתכוון להציג לנשיא האמריקני את הנתונים המלאים, ולהמשיך "שיתוף פעולה אסטרטגי" בין שתי המדינות בתחום ההגירה והביטחון.

עוד באותו נושא מהומות ההגירה: אירלנד בוערת אחרי תקיפה של ילדה על ידי מהגר 14:34 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

ההצהרה של מרץ, שנמסרה זמן קצר לאחר פרסום הנתונים החדשים, התקבלה באירופה כצעד פוליטי חריג, גם בשל עצם הצגת טראמפ כשותף למדיניות פנימית גרמנית, וגם בשל העיתוי, בשעה שהאיחוד האירופי נאבק להציג חזית אחידה מול טראמפ בנושאי ביטחון וכלכלה.

מרץ עצמו דחה את הביקורת, והבהיר כי "גרמניה לא יכולה לשאת לבדה את משבר ההגירה האירופי" וכי המדיניות החדשה היא "צעד הכרחי לשמירה על יציבות וביטחון". לדבריו, טראמפ "עודד ותמך" במהלך, ותרם לעיצובו באמצעות "שיחות פתוחות וישירות".