בזמן שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה שוהה בביקור מדיני בארצות הברית, ח״כ יעקב מרגי משמש כממלא מקום נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת, וזוכה לשבחים פומביים במליאה דווקא מהאופוזיציה

ח״כ מיכאל ביטון התייחס היום (רביעי) למינויו של ח"כ יעקב מרגי לתפקיד ממלא מקום נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת, בעקבות יציאתם לחו"ל של בעלי התפקידים הקבועים.

בדבריו במליאת הכנסת שיבח ביטון את מרגי ואמר: "הקב"ה בירך אותך, מתוך תשעה סגני יושב ראש הכנסת, להיות ממלא מקום הנשיא ויושב ראש הכנסת. אתה האיש הראוי ביותר. הרוח הטובה שלך תמיד שורה כאן על כולנו, מרגיעה ומחברת את עם ישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קרדיט: דוברות הכנסת

כאמור, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה יצא לביקור מדיני בארצות הברית. במסגרת הביקור צפוי אוחנה להיפגש, בין היתר, עם יו״ר בית הנבחרים האמריקני מייק ג׳ונסון, ולקחת חלק במהלך לקידום הגשת מועמדותו של הנשיא דונלד טראמפ לפרס נובל לשלום, לצד קיום פגישות מדיניות נוספות.