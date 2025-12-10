יוניפי״ל טוען כי טנק צה״ל ירה חמישה מטחי מקלע לעבר שיירת משקיפים בסמוך לקו הגבול, ללא נפגעים. האו״ם מאשים את ישראל ב״התנהלות תוקפנית״

כוח שמירת השלום הבינלאומי בלבנון, יוניפי"ל, טעון כי טנק של צה"ל ירה לעבר כוחות שמירת השלום, והאשים את ישראל וצה"ל ב"התנהלות תוקפנית כלפי כוחות שמירת שלום, בניגוד לחוק הבינלאומי".

על פי ההודעה שפרסם הכוח לפני זמן קצר, בזמן סיור בקו הגבול בין ישראל ולבנון, טנק מרכבה של צה"ל ביצע ירי מקלעים לעבר השיירה ולעבר כוחות יוניפי"ל, כאשר על פי הארגון "רק בנס אף שומר שלום לא נפגע".

לפי ההודעה, האירוע התרחש אתמול באזור סרדה שבדרום לבנון, כאשר כלי רכב של יוניפי״ל סיירו לאורך "הקו הכחול". לדבריהם, טנק של צה״ל ירה מטחי מקלע מעל ובסמוך לשיירה – חמישה מטחים בני 10 כדורים כל אחד.

ביוניפי״ל מציינים כי מיד עם תחילת הירי פנו נציגיהם לחמ״ל התיאום של צה"ל בדרישה להפסיק את האש. עוד נמסר כי גם כוחות האו״ם וגם טנק צה"ל שהו בשטח לבנון באותו רגע, בהתאם להבנות הפסקת האש.

עוד באותו נושא טראמפ משגר איום חריף לביה"ד הבינלאומי ודורש הגנה על ישראל 18:28 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

לטענת יוניפי״ל, צה"ל עודכן מראש על מיקום השיירה ועל לוחות הזמנים של הסיור, כפי שנהוג בפעילות בקרבת קו הכחול.

בהודעה הוסיף הכוח הבינלאומי כי "תקיפות נגד שומרי שלום או בסמוך אליהם הן הפרה חמורה של החלטת מועצת הביטחון 1701". עוד קראו לישראל "להפסיק מיידית כל התנהגות תוקפנית כלפי כוחות יוניפי״ל, הפועלים לייצוב המצב ולהפחתת מתיחות לאורך הגבול".