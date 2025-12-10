במהלך פעילות דתית־תרבותית בעיר חלב תועד ביקור במתחמים יהודיים הסגורים זה עשרות שנים, בהשתתפות עמותה הפועלת בצפון סוריה וברקע אבטחה הדוקה, כחלק מבדיקת מצב נכסי הקהילה היהודית בעיר

המרכז הסורי לזכויות אדם דיווח כי ארגון יהודי ארגן לאחרונה ביקור בבית כנסת ובבית ספר יהודי הסגורים מזה עשרות שנים בשכונת ג׳מיליה בעיר חלב. הביקור התקיים במסגרת פעילות דתית־תרבותית, בהשתתפות עמותה הפועלת בצפון סוריה, ובנוכחות רבנים ישראלים שהגיעו למקום באופן לא מוצהר.

על פי הדיווח, בידי המרכז תיעוד וידאו בלעדי המתעד את סיור הביקורת במתחמים היהודיים, צעד שהוגדר כראשון מסוגו בחלב זה יותר משלושה עשורים. במסגרת הביקור נכללו שני בתי כנסת עתיקים, האחד בשכונת ג׳מיליה והשני בשכונת באב אל־נסר בעיר. עוד נמסר כי במהלך הפעילות נרשמה נוכחות ביטחונית מוגברת של כוחות הביטחון הכללי, אשר הטילו כיתור הדוק על האזור ומנעו התקרבות למתחם בית הכנסת בזמן הביקור.

לפי המרכז הסורי לזכויות אדם, מטרת הביקור הייתה לבדוק את מצב נכסי היהודים הסורים. בהקשר זה צוין כי מושל חלב התחייב לפעול להשבת זכויות הבעלות לבעלים המקוריים, תוך ניתוק מגורמי שחיתות שלטענתו השתלטו על חלק מהנכסים במהלך העשורים האחרונים. עוד צוין כי הביקור בחלב מגיע שבועות ספורים לאחר פעילויות דומות שנערכו בדמשק, אשר כללו פגישות לא מוצהרות עם גורמים מקומיים.