טייס קרב שהודיע בעבר על הפסקת התנדבותו לשירות מילואים – מתייצב מול המצלמה ומודה: "אני לא יכול לסלוח לעצמי, זה קורע אותי"

טייס קרב שהודיע בעבר על הפסקת התנדבותו, אמר בריאון אצל נוה דרומי ב-i24NEWS כי הוא מכה על חטא על השתתפותו במערך הסרבנות.

"זה קורע אותי מבפנים כי אני מתנגד לזה. אני מתקשה מאוד לסלוח לעצמי, אני מיוס. הדמעות יורדות ויורדות". עוד הוא הוסיף: "אנחנו צריכים לעמוד איתן ולהגיד שהצבא הוא מחוץ לתחום".