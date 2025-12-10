טייס קרב שהודיע בעבר על הפסקת התנדבותו, אמר בריאון אצל נוה דרומי ב-i24NEWS כי הוא מכה על חטא על השתתפותו במערך הסרבנות.
"זה קורע אותי מבפנים כי אני מתנגד לזה. אני מתקשה מאוד לסלוח לעצמי, אני מיוס. הדמעות יורדות ויורדות". עוד הוא הוסיף: "אנחנו צריכים לעמוד איתן ולהגיד שהצבא הוא מחוץ לתחום".
הווידוי המטלטל של טייס הקרב שלקח חלק בסרבנות: ״אני מיוסר, מתקשה מאוד לסלוח לעצמי״.
