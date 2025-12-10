הנשיא טראמפ שיגר איומים חריפים בסנקציות ומעבר לכך כנגד בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בדרישה לעצור את החקירות נגד ישראל וארצות הברית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ממשיך לעמוד לצד ישראל כנגד המערכה המשפטית הבינלאומית, ושיגר איומים חריפים לבית הדין הבינלאומי הפלילי ודרש הגנות מתביעה כנגד ארה"ב וישראל, כולל ביטול האישומים הקיימים נגד מנהיגים וחקירות אפשריות בעתיד.

הנשיא טראמפ העביר את הדרישה אל בית הדין הבינלאומי הפלילי, בו הוראה לבצע שינויים במסמך המכונן של בית הדין. על פי גורמים מקורבים לנשיא מטרת הדרישה היא "להבטיח הגנה מהעמדה לדין של מנהיגים אמריקאים ומנהיגים ישראלים".

כאשר על פי גורמים נוספים בבית הלבן, טראמפ גם הדגיש כי לא יקבל מראות של חיילים ישראלים או אמריקאים שלחמו בחזית, מובאים להעמדה לדין מול ה-ICC.

בבית הדין הפלילי עדיין קיימת "חקירה פתוחה" ארוכת שנים לתוך טענות לפשעי מלחמה באפגניסטן, דבר שטראמפ לא מוכן שיישאר פתוח גם הוא.

בבית הלבן הסבירו כי במידה ובית הדין לא יעמוד בתנאיו של הנשיא טראמפ, יוטלו סנקציות כבדות משקל, שיפגעו משמעותית ביכולתו של בית הדין והשופטים בו להמשיך לתפקד.

הסערה סביב בית הדין הבינלאומי הפלילי איננה חדשה בארצות הברית, כבר בשנת 2002, חוקק בארצות הברית "סעיף האג" בחוק הגנת משרתי הצבא. החוק מאפשר לנשיא בעצמו להורות על פעולה צבאית, כוללת פלישה למדינה זרה, על מנת להגן על חיילים אמריקאים מהעמדה לדין על ידי ה-ICC.

החוק אף מרחיב ומגדיר כי לנשיא סמכות להורות על פעולה דומה למען הגנה על חיילים של בעלות ברית של ארצות הברית שעומדים בפני חקירה או העמדה לדין.

הדאגה מפני בית הדין הפלילי היא חוצת מחנות בארצות הברית, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים יצאו כנגד בית הדין בעבר, בטענה כי הוא מפר את הריבונות של ארצות הברית כמדינה דמוקרטית.

אך טראמפ מעלה את הרף משמעותית במאמציו להגן על ישראל ועל ארצות הברית, חייליה ומנהיגיה מפני ה-ICC.