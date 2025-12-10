פרופ' יעקב נגל מומחה לביטחון לאומי, התייחס לאיומים הרבים נגד ישראל וטען כי ישראל תצטרך לצאת לסבב לחימה נוסף מול איראן

פרופ' יעקב נגל מומחה לביטחון לאומי, התייחס כעת (רביעי) בראיון בגלי ישראל, לאפשרות של התפתחות מלחמה נוספת מול איראן.

בדבריו הוא אמר: "לא נוכל להימנע מסבב לחימה נוסף באיראן. איראן היא עדיין ראש התמנון. אני לא רואה אותם מוותרים על הגרעין או על הטילים הבליסטיים".

בנוגע לפירוק חיזבאללה מנשקו אמר: "חיזבאללה לא רוצה להתפרק מנשקו, מישהו יצטרך לעשות את זה". עוד הוא הוסיף: "כל שבע הזירות יכולות להתפרץ בכל רגע, כולל יהודה ושומרון. לצה"ל יש את היכול להיכנס רגלית ללבנון ולבצע את המשימה. חיזבאללה מוכה, הוא לא הגיב אפילו אחרי שחיסלנו את הרמטכ"ל שלו".

הוא נשאל: "מה אתה מהמר שיהיה קודם סבב עם איראן או עם לבנון?", והשיב: "אני מהמר שלבנון לפני איראן".