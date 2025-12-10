בזמן ששאר הארץ גשומה, מוצפת ומסתגרת, העיר הדרומית ביותר מספקת הצגה מסוג אחר לגמרי. את עיר השמש נצחית, אילת, סופת "ביירון לא מרתיעה. צפו בתיעודים היפהפיים

ביממה האחרונה ישראל כולה נמצאת תחת השפעתה של סופת "ביירון". מערכת החורף המשמעותית, שהגיעה אלינו מיוון, הביאה עמה כמויות גשם גדולות במישור החוף, רוחות עזות, הצפות בערים מסוימות ושלג בפסגת החרמון. בין מי שנבהלים מהסופה וחוששים מהעתיד לבוא, לבין אלו שציפו להרבה יותר גרוע, בולטת לה העיר הדרומית בתצוגת חורף יפהפייה.

אילת, עיר השמש הנצחית, קיבלה את פניה של "ביירון" במופע שמימי נדיר. במקום ההצפות והקור העז של שאר הארץ, באילת התקבצו עננים דרמטיים ומלאי הבעה שיצרו ניגוד מרהיב מעל המצפה התת ימי. השמיים, שבדרך כלל בוהקים בכחול אחיד, הפכו לקנבס סוער של גוונים, צורות ומשחקי אור וצל.

הבאנו לכם את התמונות מפארק המצפה התת ימי באילת שהצליחו לתפוס את הרגעים שבהם המדבר פגש את החורף האירופאי, והתוצאה לפניכם: גלריה של שמיים מהפנטים שמזכירים לנו שגם לסערה יש צד יפהפה.