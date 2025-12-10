מזג אוויר החורפי יימשך גם בימים הקרובים. תחול התקררות משמעותית ויירדו גשמים עזים בכל רחבי הארץ. בשבת רגיעה יחסית ובראשון הגשם ייפסק.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם קל. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ייתכנו משבי רוח חזקים. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שישי: גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות ועדיין קיים חשש להצפות בעיקר במשור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית. בשעות הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
