מביך: כתב המשפט אבישי גרינצייג, פרסם היום כיצד בעבר הוא שמע את אביעד גליקמן מפרגן לנשיאה חיות, עד שהאחרונה ביקשה מהדוברת שתגיד לו שיפסיק

העיתונאי אבישי גרינצייג, סיפר היום (רביעי) סיפור משעשע על אביעד גליקמן. את הסיפור הוא כתב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו.

תחילה הוא כתב: "יאללה סיפור מכלי ראשון על אביעד גליקמן". כאן הוא עבר לספר: "‏לפני שנים, היה לגליקמן מנהג מביך לצייץ שבחים לנשיאת העליון על כל נאום שלה (״חזק ועוצמתי״ וכדומה). הנושא הפך לבדיחה ברבות הימים.

‏באחד הכנסים, העיתונאי-מעריץ גליקמן שיבח כנ״ל. נכחתי ליד חיות כשאמרה לדוברת: "תגידי לו שיפסיק. זה רק מייצר נזק".

עוד באותו נושא מכה קשה לגליקמן: היועמ"שית אישרה לחקור אותו באזהרה 11:58 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

לסיום הוסיף גרינצייג: "‏העובדה שהאיש הזה (שלא מסוגל להעביר ביקורת על המערכת אותה הוא מסקר אלא רק להחניף ולהחניף במשך שנים על גבי שנים ברמה שאפילו הגורם המוחנף מבקש שיחדול מכך) חושב שהוא נמצא במקום של למתוח ביקורת על עבודה עיתונאית של הקולגות שלו – מלמדת שהאיש הזה פשוט נטול מודעות עצמית הכי בסיסית שיש.