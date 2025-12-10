העיתונאי אבישי גרינצייג, סיפר היום (רביעי) סיפור משעשע על אביעד גליקמן. את הסיפור הוא כתב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו.
תחילה הוא כתב: "יאללה סיפור מכלי ראשון על אביעד גליקמן". כאן הוא עבר לספר: "לפני שנים, היה לגליקמן מנהג מביך לצייץ שבחים לנשיאת העליון על כל נאום שלה (״חזק ועוצמתי״ וכדומה). הנושא הפך לבדיחה ברבות הימים.
באחד הכנסים, העיתונאי-מעריץ גליקמן שיבח כנ״ל. נכחתי ליד חיות כשאמרה לדוברת: "תגידי לו שיפסיק. זה רק מייצר נזק".
לסיום הוסיף גרינצייג: "העובדה שהאיש הזה (שלא מסוגל להעביר ביקורת על המערכת אותה הוא מסקר אלא רק להחניף ולהחניף במשך שנים על גבי שנים ברמה שאפילו הגורם המוחנף מבקש שיחדול מכך) חושב שהוא נמצא במקום של למתוח ביקורת על עבודה עיתונאית של הקולגות שלו – מלמדת שהאיש הזה פשוט נטול מודעות עצמית הכי בסיסית שיש.
