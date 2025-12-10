אחרי הפרידה הרומנטית מיעל שלביה, שהובילה גם לפרידה מקצועית בינה לבין קאטליה ועומר אדם, דוגמנית חדשה נכנסת לנעליה. זו מי שתחליף את שלביה לצד הזמר

הדוגמנית הבינלאומית סאן מזרחי נבחרה להיות הפרזנטורית החדשה של מותג משקפי השמש והראייה קאטליה מבית אופטיקנה, לצד הזמר עומר אדם. היא תופסת את מקומה של יעל שלביה, ששימשה בתפקיד בשנתיים האחרונות לצד בן זוגה דאז. המהלך מגיע בתחילת החודש, לאחר פרידה מקצועית בין שלביה לאדם.

המותג קאטליה, שהוקם לפני שלוש שנים בלבד, ממשיך להישאר בכותרות בזכות הפרזנטורים הנוצצים שלו. אם בהתחלה הזוגיות הרומנטית והמקצועית נפגשה על המסך עם עומר אדם ויעל שלביה, ולאחר מכן קמפיים משותף כשהם כבר פרודים. עכשיו החברה עולה שוב לכותרות סביב הבחירה בדוגמנית שתחליף את שלביה, סאן מזרחי.

סאן מזרחי: "מתרגשת במיוחד להצטרף למותג ישראלי"

סאן מזרחי, בין הדוגמניות הישראליות המצליחות ביותר בעולם, כבשה בשנים האחרונות פסגות אופנתיות בזירה הבינלאומית – ממסלולים של מותגי על ועד תצוגת שאנל האחרונה בניו יורק. כעת היא חוזרת הביתה בשיתוף פעולה מקומי במיוחד.

"אחרי אינספור קמפיינים בזירה הבינלאומית אני מתרגשת במיוחד להצטרף כפרזנטורית למותג ישראלי המוביל את עולם האופנה המקומי", אמרה מזרחי. "קאטליה מכניסים ניחוח של שפה ייחודית לצד אלגנטיות גבוהה, ובשיתוף פעולה מרגש עם אמן מוכשר כמו עומר אדם. מתרגשת ליצור עם קאטליה גשר נוסף בין יבשות בשפה בינלאומית שמתורגמת לאסתטיקה עכשווית ונגישה."

אלרועי תורג'מן, מנכ"ל רשת אופטיקנה, התייחס לבחירה במזרחי: "הבחירה בסאן מזרחי כפרזנטורית של קאטליה היא טבעית. אנחנו בטוחים שהחיבור הזה ירים את קאטליה לשלב הבא של אופנה וסטייל".