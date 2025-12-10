למרות ששר החינוך יואב קיש התנגד להשתתפותו של איש 'אחים לנשק' בהרצאה בבית הספר – האירוע התקיים. קיש מסר: הם שותפים מרכזיים לכך שיחיא סינוואר החליט לעשות את מה שעשה

שר החינוך יואב קיש האשים כעת (רביעי) בראיון בגלי ישראל את ארגון 'אחים לנשק', בדברים קשים וטען כי הוא לא מאשר את כניסתם לבתי הספר מכיוון ש"הם שותפים מרכזיים לכך שיחיא סינוואר החליט לעשות את מה שעשה".

עוד הוא אמר: "אחים לנשק לא מגנים סרבנות ולא מביעים חרטה. האנשים האלה היו שותפים לפירוק הצבא. אני לא אתן להם להיכנס לבתי ספר".

נזכיר, כי למרות הוראת קיש שלא להכניס איש אחים לנשק לשטח בית ספר, תלמידי בית הספר האזורי בעמק חפר יזמו מפגש איתו.

סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר, מחזיק תיק החינוך, פתח את המפגש ואמר לנציגי הארגון: "אני חושב שאין אפשרות לעסוק בחינוך בלי לתת במה להציג את התפיסות של האנשים שקמו בשביעי באוקטובר כשכל המטרה שלהם הייתה להציל את המדינה, והם עושים את זה עד היום. זו זכות גדולה בשבילנו שאתם כאן."

מארגון אחים לנשק נמסר: "הניסיונות של קיש לפלג ולהסית במערכת החינוך לא יצליחו. החברה הישראלית בנויה על ערכים דמוקרטיים וערבות הדדית. יש לנו נוער נפלא שלא ייתן לאף אחד להשתיק אותו. אמרנו שיסגרו לנו דלת אחת – ייפתחו חמישים אחרות. הערב זה בדיוק מה שקרה."