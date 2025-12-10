שגרירת ישראל בבריטניה והשרה לשעבר, ציפי חוטובלי, שסיימה את תפקידה בחודש ספטמבר האחרון וחזרה לארץ, תתחיל ללמד ממשל והסברה בינלאומית באוניברסיטת אריאל.
חוטובלי אישרה לסרוגים את הפרטים ומסרה: "שמחה לחזור לארץ".
שגרירת ישראל בבריטניה והשרה לשעבר, ציפי חוטובלי, שסיימה את תפקידה בחודש ספטמבר האחרון וחזרה לארץ, תתחיל ללמד ממשל והסברה בינלאומית באוניברסיטת אריאל
שגרירת ישראל בבריטניה והשרה לשעבר, ציפי חוטובלי, שסיימה את תפקידה בחודש ספטמבר האחרון וחזרה לארץ, תתחיל ללמד ממשל והסברה בינלאומית באוניברסיטת אריאל.
חוטובלי אישרה לסרוגים את הפרטים ומסרה: "שמחה לחזור לארץ".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
צבי
ברוכה הבאה,מאחלים לך רק טוב ותודה על השירות למען המדינה,17:46 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר