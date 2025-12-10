שגרירת ישראל בבריטניה והשרה לשעבר, ציפי חוטובלי, שסיימה את תפקידה בחודש ספטמבר האחרון וחזרה לארץ, תתחיל ללמד ממשל והסברה בינלאומית באוניברסיטת אריאל.

חוטובלי אישרה לסרוגים את הפרטים ומסרה: "שמחה לחזור לארץ".