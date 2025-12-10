נתניהו שוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לאחר דחיית ביקורו בשל חששות ביטחוניים. השניים הדגישו את היחסים החמים וסיכמו להיפגש בקרוב.

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מקבילו ההודי, נרנדה מודי. נתניהו היה אמור לבקר בהודו במהלך החודש, אך ביקורו נדחה בעקבות חששות ביטחוניים סביב פיגועים שהתרחש בבירה ההודית.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, השיחה בין השניים התנהלה באווירה "חברית וחמה". מנהיגי המדינות הדגישו את עומק היחסים בין ישראל להודו ואת המחויבות להמשיך בשיתוף הפעולה הביטחוני, הטכנולוגי והכלכלי.

בתום השיחה סיכמו נתניהו ומודי להיפגש בקרוב מאוד, ככל שיאפשרו התנאים.

בישראל ובהודו מציינים כי דחיית הביקור נעשתה מטעמי זהירות בלבד, וכי ההבנות האסטרטגיות בין המדינות נותרות איתנות וכי הקשרים בין שתי המדינות ממשיכים להתעצם.

כאשר רק לאחרונה חתמה הודו על עסקאות נשק ופיתוח תשתיות עם ישראל בשווי של קרוב למיליארד דולר.