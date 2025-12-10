עם התהוותו של חוק הגיוס החדש, הרב אילעאי עופרן מפרסם פוסט ארוך בו הוא מציג 10 שאלות על החוק: "חשבתם שמרוב שכול וכאב פשוט לא יהיה לנו כח להתנגד?

רב קבוצת יבנה וראש מכינת 'רוח השדה', הרב אילעאי עופרן, הוא אחד הקולות הבולטים בציונות הדתית הקורא לגיוס חרדים. כעת, עם התהוותו של חוק הגיוס החדש, הוא פרסם פוסט ארוך בו הוא מציג 10 שאלות על החוק.

הפוסט המלא של הרב אילעאי עופרן

עשר שאלות על חוק ההשתמטות המתהווה:

1. אם לימוד תורה הוא מה שבאמת שומר על עם ישראל, איך יכול להיות שבוטלה בחוק הדרישה לבקרה על נוכחות בישיבות? האם אתם מוכנים להפקיר את ביטחון ישראל ללא פיקוח או שאולי גם אתם פשוט לא באמת מאמינים בזה?

2. אם החוק באמת עומד לגייס אלפי חרדים בטווח הזמן הקרוב, איך ייתכן שאין אף גוף חרדי, אף רב בעל שיעור קומה ואף עסקן מוכר שפורש את חסותו על "אלפי החרדים" שעומדים להתגייס ודואג ללוות אותם בשירותם? הייתכן שהחברה החרדית מתכוונת "להפקיר" את בניה היקרים לידי צה"ל, או שהם יודעים שאין צורך להיערך לשום דבר כי זה פשוט לא יקרה?

3. אם כל המטרה היא לאפשר לבחורי הישיבות ללמוד בנחת ולהצילם מ"חרב הגיוס", איך ייתכן שאתם מתנגדים להורדת גיל הפטור? הייתכן שחלק ממטרות החוק היא לא לגייס בחורים חרדים לצבא אלא לגייס אותם לישיבות, מתוך הבנה שאם הם יקבלו פטור הם לא ילכו ללמוד תורה אלא פשוט יצאו לעבוד?

4. אם מדובר ב"תיקון היסטורי" וב"מהפיכה שלא היה כמותה", איך ייתכן שהחוק הזה מפורסם ומדוברר כ"חוק ביסמוט" ולא כ"מתווה נתניהו" וכי ראש הממשלה נמנע מלדבר ולהתייחס אליו? האם ראש הממשלה התחיל לעת זקנה להתחלק עם אחרים בקרדיט על הצלחותיו ההיסטוריות, או שמא גם הוא יודע יפה איזה כישלון מפואר מתוכנן כאן, שעדיף לצרוב אותו בתודעת הציבור כקשור בשמו של פוליטיקאי אחר?

5. האם פגשתם פעם או אתם יכולים להעלות בדמיונכם בחור שלא מעוניין להתגייס, שהסנקציה שתגרום לו לשנות את דעתו ולתת שלוש שנים מחייו להגנת העם היושב בציון, היא הגבלה חלקית על טיסות לחו"ל למשך 4-5 שנים?

6. האם זה לא קצת מצחיק לדבר על "למנוע את הפלת הממשלה" כשאנחנו נמצאים ממילא חודשים ספורים לפני בחירות ובהתחשב בעובדה שלמרות התחייבות מפורשת בהסכמים הקואליציוניים, החוק הזה נדחה כבר שלוש שנים ובכל זאת החרדים לא הפילו אותה?

7. האם לא קצת צורם, מוזר ואירוני, שיו"ר הועדה אוסר על ארגונים שעודדו סרבנות להשתתף בדיוני הועדה, כאשר מהות החוק הנדון היא הסדרת סרבנותם של עשרות אלפי צעירים ישראלים להתגייס לצבא?

8. אם בכוחו של לימוד התורה להציל את ישראל מכל אויביה, איך אין בכוחו להציל את תקציבי הישיבות ואת סבסוד המעונות מהגבלות היועמ״שית ובג"צ?

9. ⁠האם תסכימו להחיל את הרעיון של "מכסות" על חוקים נוספים – למשל שחוקי המס או שחוקי התנועה לא יחייבו את כל האזרחים אלא רק על מכסות קבוצתיות מתוכם, או שמא החובה להתחתן ברבנות גם היא תוגבל למכסה מסוימת ותפטור את השאר? ובכלל – ממתי אחריות פלילית היא עניין קבוצתי ולא אישי?

10. ⁠ אם הפוליטיקאים החרדים נחושים כל כך לבטל את הסנקציות הקיימות כעת, האין זו הוכחה ברורה ליעילות שלהן? מה ההיגיון ולבטל אותן כבר עכשיו עוד לפני שהחוק גייס חרדי אחד?

ושאלה אחרונה – כולם כולל כולם יודעים שהחוק הזה לא יביא לגיוס, תקראו איך הוא מוצג בעיתונות החרדית ואיך הפוליטיקאים החרדים משווקים אותו לקהל שלהם ותבינו. ולכן שאלתי היא – האם בניתם על זה שמרוב מילואים לא נשים לב לפרטים, או שמרוב שכול וכאב פשוט לא יהיה לנו כח להתנגד?