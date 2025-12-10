בכיר במשטר האיראני הודה סוף סוף כי שיקרו בקשר להפלת מטוס קרב ישראל מסוג F-35, והודה כי הדבר הביך את איראן וגרם לנזק

המשטר האיראני הודה לראשונה, כי שיקר במהלך מבצע עם כלביא, והפיץ תעמולה מזויפת בניסיון להשפיע על דעת הקהל. ראש רשות השידור האיראנית חשף את הדברים בזמן שיחה עם סטודנטים איראניים.

הדבר קרה במהלך שיחה של, פיימן ג'בלי, ראש רשות השידור האיראנית העומד בראש ערוץ החדשות הממלכתי של המשטר. בזמן השיחה שקיים ג'בלי עם סטודנטים לתקשורת בטהראן, התפאר ב"הישגים והניצחונות הרבים" לטענתו של איראן במהלך המלחמה.

אך סטודנטית שהרימה שלט במחאה כנגד דבריו, גרמה לבכיר התעמולה של משטר האייתולות לחשוף את האמת.

בשלט נכתב בפשטות: "מקור החדשות בזמן מלחמה: הערוץ הממלכתי של איראן – לא, אל ג'זירה – כן".

בעקבות השלט הנוקב, הודה ג'בלי כי אכן "נעשו טעויות" לדבריו במהלך סיכול המלחמה, והביע חרטה על מקרה אחד במיוחד: "דבר אחד פגע באמינות שלנו, והלוואי והנושא הזה לא היה עולה עכשיו כדי שלא אצטרך להזכיר אותו" אמר במרמור.

"" דבר אחד פגע באמינות שלנו, וזה היה הפלת מטוס ה-F-35 האם היינו בשמיים כדי לחזות בהתרסקות מטוס הקרב? האם היינו מאחורי מערכת ההגנה? מישהו מגורמי הצבא הודיע ​​לנו" הסביר ג'בלי

דבריו של נבלי מגיעים בעקבות מקרה מביך במיוחד במהלך המלחמה, אז טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הפילו מטוס קרב ישראל חמקן, מסוג F-35. במידה וחדשות אלה היו נכונות היה מדובר בהפלה ראשונה בהיסטוריה של מטוס קרב חמקן מדור חמישי בהיסטוריה.

אך כשנחשפו "ראיות" מצולמות להפלת מטוס הקרב, היה ברור לכולם כי מדובר בזיוף שהביך עד מאוד את איראן בשיח הבינלאומי.