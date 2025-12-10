לאחר ששר המשפטים יריב לוין פנה לנעמה לזימי, אמר לה שההגנה שהיא נהנית ממנה בדרך להיגמר – דפנה ליאל מותחת ביקורת על דבריו

שר המשפטים יריב לוין, פנה היום (רביעי) בדוכן הכנסת אל חברת הכנסת נעמה לזימי, והודיע לה כי "ההגנה שאת נהנת ממנה מטעם מי שאמורים לדאוג לאכיפה שוויונית של החוק, גם היא תגמר, ואנחנו בדרך לשם".

‏לזימי שאלה בתגובה: "מה אתה מאיים עלי?", ‏לוין מסר לה: "אני לא מאיים, אני מודיע לך".

דברים אלו הגיעו לאחר שהמשטרה פנתה ליועמ"שית בבקשה לחקור את ח"כ נעמה לזימי באזהרה בחשד שהיא הפריעה לשוטר במילוי תפקידו – היועמ"שית סירבה לכך.

הכתבת הפוליטית דפה ליאל התייחסה לדברים ואמרה: "די מטריד ששר המשפטים מאיים על ח״כים בחקירות בהתחשב בכך שלפי החקיקות שנידונות בימים אלה בכנסת הוא ישלוט בקרוב במינוי התובע הכללי ובמח״ש. מאיים, וכנראה גם מתכנן לממש".

נזכיר כי על פי הדיווח של אבישי גרינצייג בערוץ i24NEWS, ברקע לבקשת החקירה, נטען כי חברת הכנסת לזימי הפריעה לכוחות המשטרה במהלך ניסיון לתפוס טלפון נייד של אדם החשוד בעבירות פליליות. המשטרה ביקשה, אפוא, לחקור את לזימי באזהרה בגין חשד זה.

החקירה הפלילית של חבר כנסת מחייבת אישור מיוחד מטעם היועצת המשפטית לממשלה. על פי הדיווח, היועמ"שית בחנה את הבקשה והחליטה לדחות אותה.