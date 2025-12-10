לאחר ששני בכירי שב"כ לשעבר סירבו להתייצב במשרד מבקר המדינה לצורך בדיקה – בכיר שב"כ לשעבר פותח הכל. לכל הפרטים

‏מיכה קובי, בכיר בשב"כ לשעבר, התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל, והתייחס לכך שבכירי שב"כ מסרבים להתייצב לבדיקה במשרדי מבקר המדינה.

בראיונו הוא אמר: "מבלי לפרט, אין אפשרות בעולם שבשב"כ לא ידעו על כל המתרחש בעזה. זו חוצפה אדירה לא להתייצב בפני המבקר! הם צריכים לבוא ולהוכיח לכל עם ישראל מה קרה שם בדיוק".

נזכיר כי מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שיגר מכתב חריף לשני בכירים בשב"כ שסירבו להתייצב לבדיקה. לאחר שהם הודיעו שוב כי הם לא מתייצבים, אנגלמן, שיגר תגובה נפיצה במיוחד לעבר בכיר השב"כ לשעבר, תקף את טענותיו של איש השב"כ, והודיע כי מדובר בהפרת חוק בוטה.

איש השב"כ לשעבר המדובר, אשר שימש כגורם בכיר ביותר בפיקוד דרום במהלך אירועי השביעי באוקטובר, סירב להתייצב בפני המבקר, למרות סמכותו החוקית המובהקת לאלץ גורמים לעמוד למתן עדות.

למרות סמכותו החוקית של המבקר לזמן אותו, בכיר השב"כ לשעבר בחר להתעלם מההוראה החוקית, ולטעון כי אינו יכול להיות מחויב לעמוד לביקורת וכי "יש לחכות להכרעת בג"ץ" בקשר לוועדת חקירה ממלכתית.

אנגלמן דחה בתוקף את טענותיו של איש השב"כ והבהיר כי מדובר בהפרה חמורה של החוק ושל מחויבות ציבורית בסיסית.