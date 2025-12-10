אחראי ההגנה של אירופה, אנדריוס קוביליוס, שוחח מוקדם יותר עם שרי ההגנה של מדינות האיחוד האירופאי, והזהיר מפני שינוי מדיניות משמעותי של ארצות הברית ביחס לאירופה. קוביליוס אף הרחיק לכת והזהיר שלא רחוק היום בו טראמפ ינסה לפרק את האיחוד.
הרקע לדבריו חריף לא פחות: במסמך אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ארצות הברית לשנת 2025, קוביליוס מזהה גישה "אנטגוניסטית באופן חריג" כלפי האיחוד האירופי.
בפוסט נוקב שפרסם, כתב כי המדיניות החדשה איננה נובעת מדאגה כלשהי לדמוקרטיה או לערכים, אלא משיקולים גאו־פוליטיים קרים שמטרתם למנוע מאירופה להפוך לכוח מאוחד ומשפיע בזירה העולמית.
“הגדרת אירופה כמי שמאבדת את זהותה אינה קריאה להצלת הדמוקרטיה, אלא מהלך כוח,” כתב קוביליוס. לדבריו, המסר העולה מהמסמך ברור: “אחדות האיחוד האירופי עומדת בניגוד לאינטרסים של ארצות הברית.”
