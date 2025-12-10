לאחר כארבע וחצי שנות כהונה סיים אלוף הדי זילברמן את תפקידו כנספח ההגנה של ישראל בארצות הברית, ובמעמד שנערך בשגרירות ישראל בוושינגטון נכנס תת־אלוף אריק בן־דב לתפקיד כממלא מקום

מעמד חילופי התפקידים של נספח ההגנה של ישראל בארצות הברית נערך השבוע (שני) בשגרירות ישראל בוושינגטון, במסגרתו סיים אלוף הדי זילברמן את כהונתו לאחר כארבע וחצי שנים, ותת-אלוף אריק בן-דב נכנס לתפקיד כממלא מקום זאת לאחר שלא צלחה הצעתו של השר למינויו של שר הביטחון תאל גיא מרקזינו.

בהמשך לכך, זילברמן צפוי להיכנס בתקופה הקרובה לתפקיד ראש אגף התכנון בצה״ל. מעמד ההחלפה התקיים בהשתתפות שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, מפקדים, בני משפחה ומוזמנים נוספים.

במהלך שירותו שימש זילברמן במגוון תפקידי פיקוד ומטה ברמת החטיבה והאוגדה, בהם מפקד גדוד תותחנים, מפקד יחידה מבצעית, מפקד עוצבות סדירות ומילואים, קצין אג״ם בפיקוד מרחבי וראש חטיבה באגף התכנון. בהמשך תפקד כדובר צה״ל, ובהמשך מונה לנספח הצבאי של ישראל בארצות הברית, תפקיד שבו הוביל את ניהול הקשרים הביטחוניים עם הממשל והצבא האמריקאי.