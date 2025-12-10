נפתלי בנט: "‏ראשי מפלגת ״הציונות הדתית״ בוגדים גם בערכי הציונות וגם בערכי היהדות, ומפרקים את עם ישראל ואת צה"ל"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (רביעי) לפני זמן קצר את מפלגת הצינות הדתית שעל פי הפרסומים תתמוך בחוק הגיוס: "‏ראשי מפלגת ״הציונות הדתית״ בוגדים גם בערכי הציונות וגם בערכי היהדות, ומפרקים את עם ישראל ואת צה"ל"

ההודעה המלאה של בנט: "זה חוק השתמטות על מלא בתחפושת. ‏ראשי מפלגת ״הציונות הדתית״ בוגדים גם בערכי הציונות וגם בערכי היהדות, ומפרקים את עם ישראל ואת צה"ל. בקרוב נבטל את החוק האנטי-ציוני הזה ונאחד מחדש את ישראל".

עוד באותו נושא לאחר ההתייעצויות: הציונות הדתית צפויה לתמוך בחוק הגיוס 14:30 | חדשות סרוגים 11 1 😢

מוקדם יותר פורסם כי מפלגת הציונות הדתית התכנסה אתמול לישיבת סיעה עם רבנים וראשי ישיבות מהציונות הדתית. בסיומה הוחלט כי יתמכו בחוק הגיוס. כך על פי הפרסום של כאן 11.

הישיבה התקיימה מ 20:00 בערב ועד 1:30 בלילה. בין הרבנים שהשתתפו: הרב דוד דודקביץ (רבה של יצהר), הרב יהושע שפירא (ראש ישיבת רמת גן), הרב תמיר גרנות (ראש ישיבת אורות שאול), הרב יעקב מדן (ראש ישיבת הר עציון), הרב איתן איזמן (רב ממרכז הרב) והרב אליקים לבנון (רב השומרון).