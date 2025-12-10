ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (רביעי) לפני זמן קצר את מפלגת הצינות הדתית שעל פי הפרסומים תתמוך בחוק הגיוס: "ראשי מפלגת ״הציונות הדתית״ בוגדים גם בערכי הציונות וגם בערכי היהדות, ומפרקים את עם ישראל ואת צה"ל"
ההודעה המלאה של בנט: "זה חוק השתמטות על מלא בתחפושת. ראשי מפלגת ״הציונות הדתית״ בוגדים גם בערכי הציונות וגם בערכי היהדות, ומפרקים את עם ישראל ואת צה"ל. בקרוב נבטל את החוק האנטי-ציוני הזה ונאחד מחדש את ישראל".
מוקדם יותר פורסם כי מפלגת הציונות הדתית התכנסה אתמול לישיבת סיעה עם רבנים וראשי ישיבות מהציונות הדתית. בסיומה הוחלט כי יתמכו בחוק הגיוס. כך על פי הפרסום של כאן 11.
הישיבה התקיימה מ 20:00 בערב ועד 1:30 בלילה. בין הרבנים שהשתתפו: הרב דוד דודקביץ (רבה של יצהר), הרב יהושע שפירא (ראש ישיבת רמת גן), הרב תמיר גרנות (ראש ישיבת אורות שאול), הרב יעקב מדן (ראש ישיבת הר עציון), הרב איתן איזמן (רב ממרכז הרב) והרב אליקים לבנון (רב השומרון).
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
יהודה רוט
הערך העליון של הציונות הדתית בימים אלו הוא: שביבי ישאר בשילטון ושסמרטוטוביץ' ישאר שר כל שאר הערכים מתגמדים ונעלמים למול הערך העליון הזה15:49 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
למנוע עוד 7.10 חייב אוחנה לשמור את הלשון על הזנב של נתניהו, אחריות אמיתית!16:06 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
מעולם לא שילמו כל כך הרבה דמים כדי שהאחראי לא ידע16:03 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
ככל ששררו בנט ירד בסקרים כך יצעק יותר חזק ויותר קיצוני16:03 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
למנוע עוד 7.10 חייב אוחנה לשמור את הלשון על הזנב של נתניהו, אחריות אמיתית!16:06 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
מעולם לא שילמו כל כך הרבה דמים כדי שהאחראי לא ידע16:03 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
ככל ששררו בנט ירד בסקרים כך יצעק יותר חזק ויותר קיצוני16:03 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודה רוט
הערך העליון של הציונות הדתית בימים אלו הוא: שביבי ישאר בשילטון ושסמרטוטוביץ' ישאר שר כל שאר הערכים מתגמדים ונעלמים למול הערך העליון הזה15:49 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר