השיר החדש של אילנה עדני נכתב לאחר שביתה נהרס במתקפה האיראנית בחולון ומתאר את ההתמודדות, חוסר הוודאות והתקווה שבדרך

השיר "לאבא אין בית" נכתב על ידי הזמרת והיוצרת אילנה עדני, אמא ל-5 ומחלוצות שירת הנשים, בעקבות פגיעת ביתה בחולון במהלך המתקפה האיראנית במלחמת "עם כלביא". אילנה ומשפחתה נאלצו להתפנות לירושלים, וזו הייתה תחילתו של מסע של אי-דאות, לחץ ואתגרים יומיומיים.

האזינו שיר החדש של אילנה עדני – "לאבא אין בית"

מבט חדש על הבית

השיר מתמקד ברעיון שהבית הוא הרבה מעבר למבנה פיזי. מתוך ההרס שנגרם לביתה ולשכונה כולה, עלו אצל אילנה תובנות חדשות על משמעותו של בית – מקום של שייכות, ביטחון ורוח. לצד הבית שנפגע, היא התבוננה גם ב"בית" במובן הרוחני, הבית של אבא שבשמיים, שנחרב לפני 2000 שנה.

כתיבה מתוך כאוס

"כשהגענו מהמקלט וקלטנו את היקף ההרס, הבנתי כמה זכינו להינצל. פתחתי מצלמה והתחלתי להודות למלך העולם", מספרת אילנה. השיר נכתב בזמן אמת, תוך כדי התמודדות עם חוסר אונים, פינוי מהיר וסיפורי נס מהשכנים – חלקם איבדו את כל רכושם. הפחד והחרדה מלווים את התהליך עד היום.

ההתמודדות המתמשכת של המפונים

אילנה מזכירה שגם אחרי שהכותרות על "עם כלביא" חלפו, מפונים רבים מהאזור עדיין מצויים בתהליך שיקום ארוך: חיים זמניים אצל ההורים, שיפוצים שלא נגמרים והתמודדות עם שינוי שנכפה עליהם ברגע.

תקווה לבית שייבנה

השיר חותם בתפילה לשלווה ולבניית בית – אישי ורוחני: תפילה לקורת גג יציבה, לביטחון, ולעולם שבו לא נצטרך להסתמך על חסדי אחרים. ולצד זאת, התפילה הישנה-חדשה לבית המקדש שייחל לבניין כבר 2000 שנה.