לאחר חשיפת 'סרוגים' בשבוע שעבר על כך שהמועמד של הגוש הליברלי בהסתדרות הציונית ליו"ר קק"ל הוא אייל אוסטרינסקי, ל’סרוגים’ הגיעו פרטים נוספים על המועמד, ועל כמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי לזכות בג’וב הנכסף.

כזכור, אוסטרינסקי הוא איש מפלגת העבודה ודמות מפתח בקרב הארגונים הפרוגרסיביים בהסתדרות, ומשמש כראש המטה של סגן יו"ר ההסתדרות, יזהר הס, שכיהן בעבר כמנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית. מפלגות "הדמוקרטים" (העבודה) ו"ישראל ביתנו" צפויות לבחור באוסטרינסקי דרך נציגיהם בדירקטוריון קק"ל.

על פי עדויות שהגיעו ל’סרוגים’, אוסטרינסקי והס, נציגי הגוש הליברלי, הפעילו לחצים כבדים על נציגים בדירקטוריון על מנת שאוסטרינסקי ייבחר לראשות קק"ל. אחד הגופים עליהם מנסים להפעיל לחץ הוא ארגון הסטודנטים היהודים העולמי (WUJS). כגוף המייצג את הסטודנטים היהודים בעולם, וכחלק ממשלחת הסטודנטים בקונגרס, WUJS זוכה באופן היסטורי לייצוג בוועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית, בו מתקבלות ההחלטות על המוסדות הלאומיים. לארגון אמורים להיות ארבעה נציגים בוועד. ייצוג זה מקנה לו כוח הצבעה במוסדות הלאומיים, ונגזרת ממנו זכות היסטורית למנות נציג לדירקטוריון קק"ל לכהונה של 5 שנים.

לפי הטענות, כבר בבחירות הקודמות למוסדות הלאומיים לפני כ-5 שנים, הגוש הליברלי "נגס" באורך הכהונה של נציג הסטודנטים בדירקטוריון קק"ל, והכניסו נציג שלהם למשך שנה וחצי.

הפעם הם מגיעים עם שאיפות גדולות יותר. נציגי הגוש הליברלי ביקשו מארגון הסטודנטים להגיש מראש רק שלושה מועמדים לוועד הפועל של ההסתדרות, וכעת מבקשים מהם שנציג אחד יתפטר, כך שיישארו שני נציגים בלבד לסטודנטים, במקום ארבעה. בנוסף, נציגי הליברלים מבקשים מהסטודנטים שהנציגים שלהם בוועד הפועל יתחלקו איתם ברוטציה. על פי המידע שהגיע ל’סרוגים’, יחד עם הבקשות מופעלים לחצים כבדים, הדורשים כי הסטודנטים יסכימו לשינויים או שהגוש הליברלי יפגע בהם בדרכים אחרות. ייתכן שהלחץ מופעל כדי להבטיח רוב בדירקטוריון קק״ל לבחירתו של אוסטרינסקי לראשות הקרן.

התנהלות זו של אוסטרינסקי והס נתפסת בקרב נציגי הסטודנטים כבריונות פוליטית ומהווה חציית קו אדום של חתירה תחת מעמד הסטודנטים וההליך הדמוקרטי במוסדות הלאומיים. לטענת הסטודנטים, מדובר בניסיון נוסף לכרסם בייצוג ההיסטורי של הצעירים והסטודנטים לטובת רוטציות פוליטיות ומפעל הג’ובים של המפלגות בכנסת.

ההכרעה על זהות יו"ר קק"ל והרכב הדירקטוריון צפויות להתקיים במהלך ישיבת האסיפה הכללית שתיערך היום.

מאייל אוסטרינסקי נמסר בתגובה: "לא ביקשתי מאף אחד לפנות מקום בדירקטוריון קק"ל ולא היה לי שום קשר בנושא עם נציגי סטודנטים כלשהם. בנושא הוועד הפועל הציוני נציגי גוף שנקרא WUJS (ואני מדגיש – לא נציגי הסטודנטים) שיש לו 7 מקומות מתוך 25 מקומות לנציגי הסטודנטים בקונגרס הציוני ביצעו מחטף להבטיח לעצמם 3 מקומות מתוך 5 שמוקצים למשלחת הסטודנטים כולה תוך גזילת מקום מגופים אחרים שזכאים לייצוג באופן שאינו מכבד לא אותם ולא את התנועה הציונית".