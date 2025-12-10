סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה מהתא נדרשו לחקור ׳בצורה אובייקטיבית׳ טקסט שטוען שמדינת ישראל מבצעת טבח בעזה. סירבו להגיש את המטלה

סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה מהתא נדרשו לחקור ׳בצורה אובייקטיבית׳ טקסט שטוען שמדינת ישראל מבצעת טבח בעזה. עשרות דרשו להחליף את הטקסט וסירבו להגיש את המטלה.

בתא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית פנו להנהלת האוניברסיטה בדרישה להחליף את הטקסט שטוען שמדינת ישראל מבצעת טבח בעזה. הסטודנטים נדרשו לחקור ׳בצורה אובייקטיבית׳ טקסט תחת הכותרת "מכלכלת כיבוש לכלכלת השמדה", מתוך דו"ח של פרנצ'סקה אלבנזה, שליחת האו"ם למצב זכויות האדם בשטחים. המאמר טוען שמדינת ישראל מבצעת טבח בעזה.

בהודעת תא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית, להנהלת האוניברסיטה, נכתב: "באנו למחות בתוקף על מטלה שקיבלנו השבוע בקורס פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) באוניברסיטה. לצערנו, האוניברסיטה כופה על הסטודנטים לנתח בצורה "אובייקטיבית", מאמר המהווה יריקה בפרצופם של לוחמי צה"ל, ותעמולה אנטי-ישראלית מובהקת".

הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה: "לא היו נותנים מטלה על טרנספר"

בפנייה נכתב, ״המובאה הזאת היא ניסיון מובהק להנדס תודעה, היא לא מנסה לאתגר מחשבתית אלא פשוט להזיז את גבולות השיח הלגיטימי לאזורים שהם מנוגדים לעצם קיומנו שלא לומר לערכינו, מה שנקרא "חלון אוברטון", הרי ברור לכל שהאקדמיה אף פעם לא תביא לתלמידי שנה ראשונה ללמוד את כתבי הרב כהנא שעוסקים בטרנספר כפוי לערבים. איננו מוכנים להשלים מטלה אקדמית המבוססת על האשמות שקריות ומעוותות".

הם האשימו את האוניברסיטה: "הטקסט אינו ניטרלי, אלא טקסט פוליטי ואגרסיבי המאשים את ישראל בניהול "מלחמה קולוניאלית" ומתאר את פעולות צה"ל ברצועת עזה כ"טיהור אתני״ ו"טבח בעזה". בנוסף נטען בטקסט כי המשך המלחמה נובע מכך "שהיא מעניקים רווחים גדולים לתאגידים רבים". הסטודנטים העידו כי ההנחיה שהם קיבלו היא לנתח כיצד ההאשמות החמורות הללו, נגד ישראל והתאגידים הכלכליים הבין-לאומיים, "יכולות למצוא ביסוס בהגות של פילוסופים שלמדו את דברים.

"אנו, חברי תכנית אביגיל, משרתים במילואים ולא נגיש תשובה שתשרת את הנרטיב העוין והחד-צדדי הכלול במובאה. זו אינה חשיבה ביקורתית אקדמית, אלא כפייה והנדסת תודעה המקנה לגיטימציה אקדמית לטענות שאינן נכונות ואינן מאוזנות. אנו דורשים להחליף את הטקסט במטלה, ואחרת – נסרב לעשות אותה", מסרו הסטודנטים.

האוניברסיטה הפתוחה: "לא נשנה את המטלה"

מהאוניברסיטה נמסר: "מטלות הקורסים באוניברסיטה הפתוחה נקבעות בלעדית על ידי הצוותים האקדמיים, בהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד, ואינן נתונות למו״מ או לשינוי לפי דרישות חיצוניות , ובוודאי שלא מטעם גורמים פוליטיים.

בקורס "מבוא למחשבה מדינית" הוטל על הסטודנטים לנתח טקסט פוליטי, כמתבקש מקורס העוסק בתיאוריות פוליטיות, באמצעות כלים תיאורטיים שלמדו, במקרה זה אלו של מקיאוולי ותומס אקווינאס. ההערכה אינה נוגעת להסכמה עם תוכן הטקסט, אלא ליכולת לבצע ניתוח ביקורתי ואקדמי".

"יש אף מידה של אירוניה בכך שהתיאוריה שנבחרה היא זו של מקיאוולי: ככל שהסטודנטים יכירו את התיאוריה בקורס, יבינו שהמטלה עצמה היא דוגמה טובה לתרגול על פי התיאוריה: לבחון טקסט טעון, לאמץ נקודת מבט ניתוחית ולא רגשית, ולהפריד בין תוכן פוליטי או שנוי במחלוקת לבין הכלים התיאורטיים שמנתחים אותו. המשימה נקבעה מטעמים אקדמיים מובהקים, ולכן היא לא תשונה".