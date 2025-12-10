הכירו את "סוכר ומלח" של סוזן ויגס – רומן מרתק על אהבה בין מאפייה למסעדה, המאכלים שמעוררים תיאבון, וההתמודדות עם טראומה מהעבר. ספר חובה לכל חובבי אוכל וסיפורים רגשיים

ספרים שמתרחשים בסביבה של אוכל, מסעדות, מאפיות ומטבחים תמיד ניחנים באווירה ייחודית. הם מעניקים תחושה אחרת, חוויה כמעט חושית, וכמעט תמיד מגדילים את החשק לקום ולהכין משהו קטן לאכול. החדש של סוזן ויגס, "סוכר ומלח", שייך בדיוק לז'אנר הזה – והוא אחד הטובים שבהם.

שני אנשי אוכל, סיפור אהבה ייחודי

הסיפור עוקב אחר שני אנשי מאכלים: ג'רום, האופה שגדל במאפייה של אמו וכיום מנהל אותה, ו-מרגו, שמגשימה חלום ומפתחת מסעדה בה היא מכינה את המתכונים המיוחדים של אמא שלה. במקריות גורלית, מרגו שוכרת מקום למסעדה שלה צמוד למאפייה של ג'רום, וכך השניים נפגשים, מכירים… וגם מתאהבים.

נגיעה בעבר הכואב

אבל הספר הזה שונה מהסיפורים הקודמים של ויגס. הפעם, היא נוגעת בנושא קשה וכואב שבא לידי ביטוי בסיפורה של מרגו. הסיפור מתאר בצורה ישירה וקשה את ההתמודדות עם טראומה מהעבר, כשהכול נראה מושלם – בעבודה ובקשר האישי ביניהם, פרשייה אפלה מחייה של מרגו מציפה מחדש זיכרונות קשים.

בלי לספיילר את העלילה: מרגו ברחה רחוק מהבית, שינתה את שמה ו-"קברה" את מי שהייתה, כדי להתחיל התחלה חדשה. אך העבר לא מוותר, והיא נאלצת להתמודד עם כל הסיפור מחדש, מה שמערער את הקשר שלה עם ג'רום – וגם את מי שהיא כיום, את עצמה שבנתה במאמץ רב לאורך השנים.

כתיבה חיה ומעוררת תיאבון

"סוכר ומלח" כתוב בצורה חיה וזורמת מאוד, והמאכלים שברקע מעוררים תיאבון וחשק להכין משהו. הסיפור מעניין, מרתק וגם חשוב. מומלץ מאוד להיערך איתו לקראת הסופה המתקרבת אל ארצנו.

סופר: סוזן ויגס | עמודים: 353 | הוצאה: הכורסא