דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הגיב לעיתונאי הלבנוני טוני בולוס שקרא להזמינו לראיון: "אדם חופשי שמח להפיץ את רעיונו ואת מטרתו, אז הגיע הזמן לא?"

דבריו המלאים: "בסופו של דבר, רק האמת מנצחת. למרות שביקרתי בדרום, זהו תענוג וכבוד עבורי להתארח בערוצים הלבנוניים. הרי דעה חופשית אינה חוששת מדבריה, ואדם חופשי שמח להפיץ את רעיונו ואת מטרתו. אז על אחת כמה וכמה אם המטרה היא לאחד ולדון בקירוב בין שני עמים? הגיע הזמן… לא?".

אמש העיתונאי טוני בולוס אמר בשידור: "הגיע הגיע הזמן להזמין את אביחי." בנוסף אמר כי איראן אחראית להרס בלבנון ועליה לפצות עליו.