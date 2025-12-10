מפלגת הציונות הדתית התכנסה לישיבת סיעה עם רבנים וראשי ישיבות מהציונות הדתית. בסיומה הוחלט כי יתמכו בחוק הגיוס

מפלגת הציונות הדתית התכנסה אתמול (שלישי) לישיבת סיעה עם רבנים וראשי ישיבות מהציונות הדתית. בסיומה הוחלט כי יתמכו בחוק הגיוס. כל על פי הפרסום של כאן 11.

הישיבה התקיימה מ 20:00 בערב ועד 1:30 בלילה. בין הרבנים שהשתתפו: הרב דוד דודקביץ (רבה של יצהר), הרב יהושע שפירא (ראש ישיבת רמת גן), הרב תמיר גרנות (ראש ישיבת אורות שאול), הרב יעקב מדן (ראש ישיבת הר עציון), הרב איתן איזמן (רב ממרכז הרב) והרב אליקים לבנון (רב השומרון).

בישיבה ביקש אופיר סופר כי המפלגה תתנגד לחוק הגיוס. סופר טען כי החוק לא ישפיע בצורה משמעותית על גיוס חרדים. כמה מראשי ישיבות ההסדר העירו כי הצבא אינו עומד בהתחייבויות מולם, והביעו חשש כי יכשל בגיוס החרדים דבר שיביא למשבר אמון. בהמשך, הביעו הרבנים את העמדה ששיפור חוק הגיוס לא יכול לבוא על חשבון פירוק הממשלה, ולכן גם אם יש לפעול לשפרו, אין להתנגד לחוק במחיר פירוק הקואליציה. העמדה התקבלה על ידי סמוטריץ'.