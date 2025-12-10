מפלגת הציונות הדתית התכנסה אתמול (שלישי) לישיבת סיעה עם רבנים וראשי ישיבות מהציונות הדתית. בסיומה הוחלט כי יתמכו בחוק הגיוס. כל על פי הפרסום של כאן 11.
הישיבה התקיימה מ 20:00 בערב ועד 1:30 בלילה. בין הרבנים שהשתתפו: הרב דוד דודקביץ (רבה של יצהר), הרב יהושע שפירא (ראש ישיבת רמת גן), הרב תמיר גרנות (ראש ישיבת אורות שאול), הרב יעקב מדן (ראש ישיבת הר עציון), הרב איתן איזמן (רב ממרכז הרב) והרב אליקים לבנון (רב השומרון).
בישיבה ביקש אופיר סופר כי המפלגה תתנגד לחוק הגיוס. סופר טען כי החוק לא ישפיע בצורה משמעותית על גיוס חרדים. כמה מראשי ישיבות ההסדר העירו כי הצבא אינו עומד בהתחייבויות מולם, והביעו חשש כי יכשל בגיוס החרדים דבר שיביא למשבר אמון. בהמשך, הביעו הרבנים את העמדה ששיפור חוק הגיוס לא יכול לבוא על חשבון פירוק הממשלה, ולכן גם אם יש לפעול לשפרו, אין להתנגד לחוק במחיר פירוק הקואליציה. העמדה התקבלה על ידי סמוטריץ'.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
יוסף
איפה האידיאולוגיה בגרוש מוכרים מדינה בשביל חוק הישתמטות שכחתן כמה בנים נהרגו מהציונות הדתית תיתביישו14:33 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אדרבה
בתגובה ל: יוסף
האידיאולוגיה של הציונות הדתית זה שמי שלומד תורה כמקצוע (תורתו אומנותו) פטור מצבא. כך היה מקום המדינה, ויש גם בציונות הדתית אברכים שלא מתגייסים בישיבות מרכז הרב, בית אל, הר מור, ועוד14:43 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אדרבה
בתגובה ל: יוסף
האידיאולוגיה של הציונות הדתית היא שמי שתורתו אומנותו לא מתגייס. כך היה מאז קום המדינה. ויש גם בציונות הדתית אברכים שלא מתגייסים בישיבת מרכז, הר המור, בית אל ועוד. וגם ישיבות ההסדר עושים שירות מקוצר.14:45 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
לא ציפינו למשהו אחר ממפלגת "הכסא הדתי". לפחות לא התאכזבנו.14:38 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילן אליהו
סמוטריץ הזחוח איש היוהרה והשחצנות הביא את הרבנים הכניס אותם לבלנדר וערבב אותם עד שאמרו לו כל אשר תאמר אלינו נעשה והעיקר שאתה תמשיך לכהן כשר עם מאבטחים רכב שרד...
סמוטריץ הזחוח איש היוהרה והשחצנות הביא את הרבנים הכניס אותם לבלנדר וערבב אותם עד שאמרו לו כל אשר תאמר אלינו נעשה והעיקר שאתה תמשיך לכהן כשר עם מאבטחים רכב שרד ונהג צמוד. פשוט מאד זה סמוטריץ העיקר אצלו זה הכבוד שלו לא תורה לא ארץ ישראל ובטח שלא עם ישראל מעניינים אותו בעז"ה יבוא לציון גואל ויבוא חשבון עם כל רבני הליקוקים של איש היוהרה והשחצנות שעליו נאמר גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכלהמשך 14:52 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
סמוטריץ יודע שהוא מחוץ לכנסת הבאה לכן הוא ימשוך עוד כמה חודשים על חשבון המילואימניקים שקורסים תלת הנטל , הם ומשפחותיהם14:44 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
