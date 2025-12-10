למרות האופטימיות של נשיא ארה"ב טראמפ – ארגון הטרור חמאס ממשיך לצפצף עליו ומודיע כי הוא לא מוכן להתפרק מנשקו

בכיר חמאס ח׳אלד משעל אומר בראיון בערוץ אל-ג'זירה, כי ארגון הטרור לא מוכן להתפרק מנשקו. הוא הצהיר כי הדרישה מהפלסטינים לפרק את נשק ההתנגדות מהווה "ניתוק של הנשמה", וכי הנשק הזה הוא חלק בלתי נפרד מהזכות להגן על אדמתם ועמם.

כלומר, למרות שזה היה חלק מתנאי הפסקת האש – חמאס מתנער מכך ויוצא במהלך שמסכן את תושבי ישראל.

לדבריו, ניסיונות פירוק הנשק נועדו להחליש את הרוח הלאומית וההתנגדות – דבר שהפלסטינים לא יסכימו לו בשום אופן. בנוסף, הוא התייחס לדיווחים לפיהם כוחות של צבאות זרים נערכים לשלוט על עזה ואמר כי הריבונות בעזה צריכה להיות פלסטינית לחלוטין.

עוד הבהיר משעל כי הסיוע ההומניטרי לעזה אינו מטרה בפני עצמה, אלא כלי לחץ חיוני למעבר לשלב השני של הסכם לסיום המלחמה. לדבריו, חמאס פועלת במישורים רבים להשגת מטרה זו – הן באמצעות תיווך אזורי והן בתיאום עם שותפים בינלאומיים ותומכים.

משעל ציין כי התנועה העבירה למתווכים את הצורך הדחוף בתמיכה מיידית לשיקום והתאוששות של הרצועה, והדגיש כי למענה ההומניטרי חייב להתלוות מאמץ מדיני שיבטיח יציבות ויגן על האזרחים מהשלכות מלחמת ההשמדה המתמשכת.

לסיום, אמר משעל כי הסוגיה הפלסטינית חזרה למרכז הבמה האזורית והבינלאומית לאחר שנים של הזנחה, והפכה לנושא מרכזי שכופה את עצמו על סדר היום – דבר שמעיד על עוצמת ההתנגדות ועמידת העם הפלסטיני.