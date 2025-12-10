משרד הבריאות הוציא אזהרה על חופי הים התיכון כולו: "אזהרת רחצה בחופים, זאת בשל החשש מזרימת מי נגר וניקוז מזוהם לים. המשרד ממשיך במעקב"

בעקבות מזג האוויר: משרד הבריאות הוציא היום (רביעי) אזהרה על חופי הים התיכון כולו: "בעקבות מזג האוויר הסוער, משרד הבריאות מעדכן על אזהרת רחצה בחופי הים התיכון, זאת בשל החשש מזרימת מי נגר וניקוז מזוהם לים. המשרד ממשיך במעקב".

בשל מזג אויר החורפי כתוצאה ממערכת "ביירון" שהחלה, המשלבת תנאים של משבי רוח, גשם וקור, הנחה מוקדם יותר היום משרד הבריאות את בתי החולים וקופות החולים להיערך על מנת להמשיך ולספק שרותי רפואה כנדרש.

עוד באותו נושא כך תיערכו נכון לסופה "ביירון": ההנחיות של משרד הבריאות 10:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף, מזכיר משרד הבריאות את ההנחיות וההמלצות לציבור וקורא לאוכלוסיות הקשישים, וכן להורים לתינוקות ולילדים צעירים, להיערך בהתאם ולנקוט במספר פעולות חשובות על מנת להימנע מנזקים בריאותיים.