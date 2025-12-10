בעקבות מזג האוויר: משרד הבריאות הוציא היום (רביעי) אזהרה על חופי הים התיכון כולו: "בעקבות מזג האוויר הסוער, משרד הבריאות מעדכן על אזהרת רחצה בחופי הים התיכון, זאת בשל החשש מזרימת מי נגר וניקוז מזוהם לים. המשרד ממשיך במעקב".
בשל מזג אויר החורפי כתוצאה ממערכת "ביירון" שהחלה, המשלבת תנאים של משבי רוח, גשם וקור, הנחה מוקדם יותר היום משרד הבריאות את בתי החולים וקופות החולים להיערך על מנת להמשיך ולספק שרותי רפואה כנדרש.
בנוסף, מזכיר משרד הבריאות את ההנחיות וההמלצות לציבור וקורא לאוכלוסיות הקשישים, וכן להורים לתינוקות ולילדים צעירים, להיערך בהתאם ולנקוט במספר פעולות חשובות על מנת להימנע מנזקים בריאותיים.
- בעת השהות בבית – יש להקפיד על פעילות ותנועה, כדי להגביר את זרימת הדם ואת חום הגוף.
- חימום – חימום הבית בטמפרטורה קבועה של 24 מעלות בקירוב, שאינה פחותה מ- 21 מעלות ולדאוג ללחות האוויר בחדר, כדי להימנע מאויר יבש. יש לדאוג לאטימה נאותה של פתחי הבית (חלונות, דלתות וכו').3.
- שתייה – בכמות מספקת (8-10 כוסות שתייה ליום, אלא אם יש מגבלה רפואית מפורשת). יש להימנע משתייה מרובה של קפאין ואלכוהול.
- ארוחות – יש להקפיד על ארוחות קלות יחסית לעתים קרובות (5-6 ביום) ולהימנע מארוחות כבדות. שתיה ואוכל חמים מסייעים לשמור על חום הגוף.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים