למרות ההמלצה לחדול מעיסוק בפרשת הפצ"רית – היועמ"שית בהרב מיארה סרבה והמשיכה להתעסק בכך. כך דיווח כעת (רביעי) אבישי גרינצייג.
עוד דווח כי עוזרה הבכיר של היועמ״שית, עו״ד חגי הרוש, מנע את עצמו מן הרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ״רית, זאת בגלל הקשר של לשכת היועמ״שית עם סגן הפצ״רית גל עשהאל על בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן, ועל התגובה לבג״ץ בשם היועמ״שית בנושא זה.
עוד דיווח גרינצייג כי בהרב מיארה נאלצה לפנות לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק על השאלה אם היא מצויה בניגוד עניינים, רק כשלא הייתה לה ברירה עקב מכתבי התראה ועתירות לבג״ץ.
גם כשבהרב מיארה פנתה אל קוטיק – היא הסתירה ממנה את העובדה שהעוזר הבכיר שלה מנע את עצמו מעיסוק בפרשה, וכך גם המשנה לפרקליט המדינה אלטמן.
מה דעתך בנושא?
12 תגובות
1 דיונים
פיני
איזה עולם מסריח13:50 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: פיני
הסירחון של מינויים פוליטיים וקומבינות של חברי מרכז ליכוד, מגיע עד לפה, איכס. יעל קוטיק, כמה תפקידים כבר סידר קרעי לה וקרוביה עד היום?13:56 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תגובה לפיני
בתגובה ל: פיני
מסריח במשרד היועמש..14:20 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
היועמ"שית היתה צריכה לקבל "חוות דעת" מיעל קוטיק, המקורבת לקרעי ולוין, שמונתה במשרת אמון וקיבלה במשך שנים ג'ובים מקרעי??? למה? היא אפילו לא שומרת סף! היא מינוי פוליטי מהזן הנמוך...
היועמ"שית היתה צריכה לקבל "חוות דעת" מיעל קוטיק, המקורבת לקרעי ולוין, שמונתה במשרת אמון וקיבלה במשך שנים ג'ובים מקרעי??? למה? היא אפילו לא שומרת סף! היא מינוי פוליטי מהזן הנמוך ביותר של מקומבני מרכז ליכוד.המשך 13:53 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
כלום לא יקרה מפלגת בג"צ תגן עליה .14:15 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
היועמשית לכלא14:20 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלחנדרו
היועמשית חשה כאילו היא אלוקים, עריצה מתקופת הביניים, כל כך טיפשה שזה אסון למדינה. חייבת להישפט על פשעיה לכאורה, עד תום ורשיון עריכת הדין ישלל ממנה, גם כך עפ"י תפקודה, כניראה...
היועמשית חשה כאילו היא אלוקים, עריצה מתקופת הביניים, כל כך טיפשה שזה אסון למדינה. חייבת להישפט על פשעיה לכאורה, עד תום ורשיון עריכת הדין ישלל ממנה, גם כך עפ"י תפקודה, כניראה ביימה בציון עובר א יותר מ60.המשך 14:24 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איציק
גלי המחומצנת הזאת אחראית למות חיילינו. הגיע הזמן לעצור אותה14:26 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
בהחלט שלא מפתיע. עד מהרה יימצא בין כוורת הקצינים האלה עד-מדינה אשר יפליל את הפצ"רית ואת היועמ"שית.14:31 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מילואימניק
האישה הזו משתינה מהמקפצה על האזרחים ועל הממשלה. או שהיא מאד מטומטמת שהחליטה לא לדפוק חשבון או שהיא במקום שאין לה מה להפסיד.14:36 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביב
איזה קשקוש... היא לא בניגוד עניינים ולכן לא היתה בעיה שהיא תעסוק בזה. גם חוות הדעת של היועצת של משרד המשפטים מדברת רק על מראית עין לניגוד עניינים ולא ניגוד עניינים. היועמשי'ת צודקת,...
איזה קשקוש... היא לא בניגוד עניינים ולכן לא היתה בעיה שהיא תעסוק בזה. גם חוות הדעת של היועצת של משרד המשפטים מדברת רק על מראית עין לניגוד עניינים ולא ניגוד עניינים. היועמשי'ת צודקת, היא פעלה נכון ולא יעזור לכל השונאים כלום...המשך 14:44 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
התקשורת אויבת העם
תיראו מופתעים14:38 10.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר