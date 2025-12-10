למרות שהומלץ לה שלא לעשות כך: היועמ"שית המשיכה להתעסק בפרשת הפצ"רית. עוזרה הבכיר עו"ד חגי הרוש – מנע עצמו מלעסוק בכך. לכל הפרטים

למרות ההמלצה לחדול מעיסוק בפרשת הפצ"רית – היועמ"שית בהרב מיארה סרבה והמשיכה להתעסק בכך. כך דיווח כעת (רביעי) אבישי גרינצייג.

עוד דווח כי עוזרה הבכיר של היועמ״שית, עו״ד חגי הרוש, מנע את עצמו מן הרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ״רית, זאת בגלל הקשר של לשכת היועמ״שית עם סגן הפצ״רית גל עשהאל על בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן, ועל התגובה לבג״ץ בשם היועמ״שית בנושא זה.

עוד דיווח גרינצייג כי בהרב מיארה נאלצה לפנות לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק על השאלה אם היא מצויה בניגוד עניינים, רק כשלא הייתה לה ברירה עקב מכתבי התראה ועתירות לבג״ץ.

גם כשבהרב מיארה פנתה אל קוטיק – היא הסתירה ממנה את העובדה שהעוזר הבכיר שלה מנע את עצמו מעיסוק בפרשה, וכך גם המשנה לפרקליט המדינה אלטמן.