יהודה יהלום היה לוחם בסיירת גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון באוקטובר 2024 הוא גדל בחברון ווהתגורר בישוב איתמר, התגייס לצבא זמן קצר לפני כן והתחתן עם שחר חודשיים לפני נפילתו. כעת היא מבשרת על אירוסיה

בשורה משמחת: שחר יהלום, אלמנתו של הלוחם יהודה יהלום ז"ל, הודיעה על אירוסיה לבחיר ליבה, איתמר מדולב. בהודעה שפרסמו השניים נכתב: "'ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך יהוה'. ב"ה התארסנו. איתמר ושחר". איתמר היה מפקדו של יהודה יהלום ז"ל, ומי שעשתה את השידוך היא אחותה של שחר, טליה. נזכיר כי יהודה יהלום היה לוחם בסיירת גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון באוקטובר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל. הוא גדל בחברון והתגורר בישוב איתמר, התגייס לצבא זמן קצר לפני כן והתחתן עם שחר חודשיים לפני נפילתו. משפחתו וקהילתו הקימו לזכרו מיזמים שונים.

