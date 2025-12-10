מועצת התכנון העליונה אישרה היום (רביעי) את סדר היום לישיבתה הכולל אישורי בנייה ביהודה ושומרון לפי החלוקה הבאה: חשמונאים – 478 יחידות דיור, מתן תוקף. ביתר עילית – 230 יח"ד, מתן תוקף. גבעת זאב -56 יח"ד, מתן תוקף.
סה"כ אושרו 764 יח"ד. מתחילת הקדנציה אושרו להפקה ותוקף 51,370 יח״ד, שיא של כל הזמנים.
אישורי הבנייה מגיעים על רקע תוכנית תקציבית רחבת היקף שמקדמים במשרד האוצר להתיישבות ביהודה ושומרון, בסך כולל של 2.7 מיליארד שקלים. התקציב מיועד להקמת 18 יישובים חדשים, חיזוק 36 יישובים בתהליכי הסדרה, שיפור תשתיות קיימות, פריצת דרכים והשקעה משמעותית בתחומי הביטחון.
שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ׳: "ממשיכים במהפכה. אישור 764 יחידות דיור נוספות היום במועצת התכנון העליונה הוא חלק ממהלך אסטרטגי ברור של חיזוק ההתיישבות והבטחת רצף חיים, ביטחון וצמיחה. אנחנו מתכננים ומאשרים לא בסיסמאות אלא בעבודה סדורה, עקבית ואחראית. מתחילת הקדנציה קידמנו אישור של למעלה מ-51 אלף יחידות דיור – ציונות במעשים, חיבור בין ביטחון, התיישבות ופיתוח, ודאגה אמיתית לעתידה של מדינת ישראל".
