דניאל גד משיק את "בא לי בלילות" – שיר אישי ומטלטל שנולד מתפקידו בסדרת "החמאם" ומהתקופה הכואבת שאחרי 7.10. בשילוב זיכרונות, דימויים מקראיים וצעקה לריפוי, גד מביא קול כן ופגיע להתמודדות הנפשית של לוחמים ואזרחים היום

השחקן, היוצר והמוזיקאי דניאל גד משיק סינגל חדש – "בא לי בלילות", שנכתב בהשראת דמותו של שאול, אותה הוא מגלם בסדרה החדשה של כאן 11, "החמאם". את השיר כתב גד והלחין יחד עם שאולי יצחק ואור קודאי, שגם אחראים על העיבוד וההפקה המוזיקלית. הסינגל נבחר לשמש כשיר הנושא של סדרת הדרמה־מתח המדוברת.

האזינו לשיר של דניאל גד – "בא לי בלילות"

"הדמות והתקופה הובילו אותי לכתיבה"

הסדרה "החמאם" מציגה עיבוד מודרני לסיפור שאול ודוד דרך יחידה מובחרת בצנחנים. דמותו של שאול, בגילומו של גד, עוברת מסע נפשי טעון ומשתנה. גד משתף: "זו סדרת דרמה-מתח ומסתורין… שאול עובר מהלך נפשי מאתגר. השילוב בין הדמות לבין התקופה המורכבת שאנו חווים הוביל אותי לכתיבת השיר. אני מקווה שהמאזינים יהיו רגישים לכל הגיבורים שמתמודדים נפשית מאז ה-7.10."

מסע פנימי בין זיכרון לכאב

"בא לי בלילות" מתאר את עולמו הפנימי של שאול – עולם שבו זיכרונות קשים מתעוררים דווקא בלילה. החרדה מורגשת כבר מתחילת השיר: "בערפל החרדה / האדמה רעדה / נשימה נעתקה / קולות המרגמה / עוד מרעידים את הנשמה"

הפזמון מדגיש את החזרתיות של הטראומה: "איך זה תמיד חוזר אליי… זה בא לי בלילות", כשלצד זאת מופיעים דימויים מקראיים כמו "ממעמקי שאול נפשי", בשילוב תיאורי מלחמה ושאלות קיומיות.

"רודף הודף… תרפה ותתרפא": צעקה לריפוי

בחלקו השני של השיר מתואר לוחם הנאבק בגלי המחשבות, בזיכרונות שלא מרפים ובמאבק בין אור לחושך. שורת הריפוי זוכה למרכזיות: "תרפה תרפה תרפה – ותתרפא."

השיר מסתיים במשפט נוקב ובעל עומק: "איך נפלו גיבורים – ממלכות הלב אל מרדף הכבוד".

קצת על דניאל גד

דניאל גד, מהשחקנים הבולטים של השנים האחרונות, זכור מתפקידיו ב"שבאבניקים", "השוטרים", "גאליס", "המזח" ועוד. לצד המשחק, הוא הולך ומבסס זהות מוזיקלית אישית, עם אלבום בכורה שזכה לאהדה וסיבוב הופעות מצליח. בשנה האחרונה גד מדבר בפתיחות על תהליך אישי של העמקה וחיבור פנימי, כזה שמשתקף גם במוזיקה שהוא יוצר – כתיבה כנה, חשופה ומלאת משמעות.

המטרה של השיר: לתת קול למה שלא נאמר

"בא לי בלילות" נכתב מתוך רצון להביא לידי ביטוי את המאבקים הנפשיים שאנשים רבים עוברים מאז 7.10 – לוחמים ואזרחים כאחד. גד מבקש דרך השיר לתת מקום לפצעים שלא תמיד רואים מבחוץ, ולהזכיר שההתמודדות הנפשית היא חלק בלתי נפרד מהמציאות של היום.

החיבור בין דמותו של שאול בסדרה לבין המציאות הישראלית הנוכחית יצר שיר שמדבר גם על טראומה, גם על חוסן, ובעיקר – על הצורך בריפוי.