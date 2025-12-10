שיר חדש וקצבי יוצא בפרויקט "המשקפיים של נויפלד": פיטר רוט, ממובילי הרוק הישראלי, כותב ומבצע את "הלב מתרוקן" ללחן ועיבוד של שמוליק נויפלד. השיר, ש"נוסע" כבר מהרגע הראשון, זוכה גם לקליפ מיוחד. צפו

פרויקט "המשקפיים של נויפלד" ממשיך להתרחב, והפעם עם מפגש מוזיקלי מרתק בין עולמות הרוק של פיטר רוט לעולמות המוזיקליים של שמוליק נויפלד. השיר "הלב מתרוקן" הוא פופ-רוק קצבי שתופס מיד, עם טקסט מאת פיטר רוט, לחן ועיבוד והפקה מוזיקלית של שמוליק נויפלד.

צפו בקליפ של "הלב מתרוקן" – המשקפיים של נויפלד עם פיטר רוט:

מפגש מוזיקלי מרגש

שמוליק נויפלד מספר על שיתוף הפעולה: "פיטר רוט הוא אחד מהמוזיקאים שאני הכי אוהב בישראל, והאהבה שלי נובעת מההיכרות עם החומרים האישיים שלו, ומהפרויקטים בהם היה מעורב".

"עולם הרוק ממנו בא פיטר פגש אותי ואת העולמות המוזיקליים שאני הכי אוהב", ממשיך נויפלד. "כשנולדה מנגינת השיר וההפקה שלו, ידעתי שצריך להביא טקסט נהדר, ביצוע וסולו גיטרה. הרגע שפיטר שמע את השיר ואמר לי 'אני אוהב את זה' היה רגע מרגש כמו גם הטקסט שהוא כתב והביצוע שהוא הביא."

מנגד, פיטר רוט מתאר את התהליך: "לאחר תקופת חיזור הדדית לא מבוטלת של שמוליק ושלי, סוף סוף הצלחנו להקליט שיר משותף לפרויקט המשקפיים. את הטקסט כתבתי ללחן של שמוליק, שתפס אותי מהשמיעה ראשונה והדרך לאולפן הייתה קצרה."

קליפ שמוסיף רובד

את השיר מלווה קליפ שביים, צילם וערך מאור כהן, שמעניק רובד נוסף לחוויה ומאפיין את התחושה הקצבית שמתעוררת מיד בהאזנה. הפרויקט כולו ממשיך את דרכו של נויפלד לשתף פעולה עם זמרים ויוצרים מובילים, והשיר החדש מצטרף לשורת שיתופי פעולה מוצלחים.