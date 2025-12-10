מכבי תל אביב החתימה את זאק הנקינס עד לתום העונה הנוכחית. הסנטר האמריקני כיכב בהפועל ירושלים וזכה איתה בגביע המדינה

מכבי תל אביב החתימה היום (חמישי) את זאק הנקינס עד לתום העונה הנוכחית. הסנטר האמריקני כיכב בעבר בהפועל ירושלים, וזכה איתה בגביע המדינה. מתחילת העונה הוא משחק בגרנדה מהליגה הספרדית.

זאק הנקינס שיחק במכבי ראשון לציון בסוף עונת 2019-20 ועוד שתי עונות במדי הפועל ירושלים, במהלכן זכה בגביע המדינה והוכתר כשחקן העונה בליגה. הוא נולד ב-27 ביולי 1996 במישיגן, בארצות הברית. הוא התחיל לנגן בגיל צעיר, אבל גבה במהירות והתחיל לבלוט בכדורסל.

עוד באותו נושא כאוס במכבי תל אביב: האוהדים בצעד חדש נגד המועדון 12:52 | שמחה רז 1 0 😀 👏

בתיכון. התקבל למכללת פריס סטייט ומשם עבר לאקסבייר. לאחר מכן שיחק במדי פילדלפיה בליגת הקיץ ובקיץ 2019 חתם בנימבורק הצ'כית, איתה שיחק בליגת האלופות של פיב"א.

זאק הנקינס כיכב בהפועל ירושלים

במאי 2020, לאחר הקורונה, הצטרף זאק הנקינס למכבי ראשון לציון. הוא עזר לגמר הפלייאוף עם ממוצע של 12.8 נקודות, 6 ריבאונדים ו-1.6 חסימות. לאחר מכן הוחתם על ידי גלאטסראיי, אבל בחר לחזור לארה"ב. הוא שיחק ב-G-League. משם עבר לתקופה קצרה בפורטו ריקו וחצה בחזרה את האוקיינוס האטלנטי ושב לישראל.

ביולי 2022 הוחתם הנקינס על ידי הפועל ירושלים. הוא בלט במשחקי ליגת האלופות (12.5 נק' ו-8.3 ריב') ובזירה המקומית תרם 13.6 נקודות, 10 ריבאונדים ו-1.9 בממוצע למשחק בעונה הסדירה. בפלייאוף סיפק 11.2 נק', 10.8 ריב' ו-1.5 חס' והוכתר כשחקן העונה, לצד זכיה עם האדומים בגביע המדינה.



גם בעונה לאחר מכן שיחק בירושלים ובשנה שעברה הצטרף לקלוז' הרומנית, שמשחקת ביורוקאפ. ביולי האחרון חתם בגרנאדה ושיחק בממוצע 19.6 דקות לערב בליגה הספרדית החזקה. הוא בלט במשחק מול ריאל מדריד, שם סיים עם 16 נקודות ו-5 ריבאונדים. כעת הוא מצטרף לקו הקדמי בצהוב-כחול.