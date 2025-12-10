האיחוד האירופי הודיע על פתיחת חקירה נגד גוגל בחשד לשימוש בתכנים של יוצרים כדי לאמן את מודלי הבינה המלאכותית שלה, ולהתחרות בבינות אחרות

הנציבות האירופית הודיעה אתמול (שלישי) על פתיחת חקירה נגד גוגל. החקירה נפתחה בחשד לשימוש של ענקית החיפוש בתכנים של אתרי חדשות, בלוגים וסרטוני יוטיוב כדי לאמן את מודלי הבינה המלאכותית שלה, ולהתחרות בבינות אחרות, בלי פיצוי ליוצרים ובלי אפשרות אמיתית לסרב.

האיחוד חושד שגוגל לוקחת תוכן של אחרים בחינם, משלבת אותו בתשובות של Gemini ובסיכומי ה-AI Overviews שמופיעים מעל תוצאות החיפוש – ואז סוגרת את הדלת בפני מתחרים שרוצים גישה דומה.

הנציבות טוענת שאם אתר רוצה למנוע מגוגל להשתמש בתוכן שלו לאימון AI, הוא חייב להשתמש בכלים טכניים, אבל זה עלול להעלים אותו לגמרי מתוצאות החיפוש הרגילות. כלומר, או שתיתן לנו את החומר שלך בחינם, או שתשלם במחיר של אובדן תנועה. עבור אתרים ש-60-80% מהקהל שלהם מגיע מגוגל, זו לא בחירה אמיתית.

החקירה חלה גם על יוטיוב. כל יוצר שמעלה סרטון חייב להסכים בתנאי השימוש להשתמש בתוכן שלו "לשיפור השירותים" – כולל אימון AI. אבל אם מתחרה כמו OpenAI תנסה לגשת לסרטונים דרך scraping, היא תתקל בחסימות ובתביעות. כתוצאה: יוצרים תקועים, מתחרים בחסרון.

האיחוד האירופי: "גוגל כופה תנאים לא הוגנים על יוצרי תוכן"

"אנחנו חוקרים אם גוגל כופה תנאים לא הוגנים על מוציאים לאור ויוצרי תוכן, ומעמידה מפתחי AI מתחרים בעמדת נחיתות", אמרה טרזה ריברה, סגנית נשיאת הנציבות וממונה על התחרות. החקירה סומנה כ"עדיפות גבוהה", אבל אין לה דד-ליין קבוע – הליכים כאלה יכולים להימשך 3-5 שנים, ולסיים בקנסות של עד 10% מההכנסה השנתית הגלובלית של גוגל.

גוגל הגיבה: "התלונה הזו עלולה לחנוק חדשנות בשוק תחרותי יותר מתמיד. אירופאים ראויים להנות מטכנולוגיות חדשות, ואנחנו נמשיך לשתף פעולה עם תעשיית החדשות והיצירה בעידן ה-AI".

בספטמבר, רגולטורים של האיחוד האירופי הטילו קנס של כמעט 3 מיליארד אירו (2.6 מיליארד ליש"ט) על גוגל , בטענה שהיא העדיפה את שירותי הפרסום הדיגיטליים שלה על פני מתחרותיה. דונלד טראמפ אמר שהקנס "מפלה". X של אילון מאסק (טוויטר), נקנסה ב-120 מיליון אירו על ידי רגולטורי הטכנולוגיה של האיחוד האירופי בשבוע שעבר בגין הפרת כללי תוכן מקוון. ההפרות כללו את מה שהאיחוד האירופי כינה תג אימות כחול "מטעה" שניתן למשתמשים וחוסר שקיפות בפרסום הפלטפורמה.