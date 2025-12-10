מח"ש מסירה את צו איסור הפרסום וקושרת את שמו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין לפרשת השחיתות בעיריית נצרת בה מעורבת משפחת הפשע בכרי

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הסירה הבוקר (ד') את צו איסור הפרסום שהוצא בחקירתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין, וזאת בעקבות המעבר לחקירה גלויה של פרשת המעצרים בארגון הפשיעה בכרי ובעיריית נצרת.

לפי מה שהותר לפרסום: בנימין חשוד בהקשר זה כי פעל בניגוד עניינים, בין היתר בכך שהיה בקשר במהלך החקירה עם ראש העיר לשעבר, עימו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה לגורמים המוסמכים, ואף שיתף אותם במידע משטרתי. משהבין כי נאספו ראיות בעניינו, חשוד בנימין שפעל מול גורמי משטרה שונים בצפון על מנת שחומרי החקירה יועברו לטיפול יחידה אחרת המצויה אף היא תחתיו.

עוד באותו נושא המשטרה עצרה את ראשי ארגון הפשע בכרי ובכירי עיריית נצרת 07:25 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לפי הודעת מח"ש: "ניצב בנימין נחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה, והוא מצוי תחת תנאים מגבילים שקבעה מח"ש, לרבות איסור יצירת קשר עם גורמים המעורבים בפרשה. החקירה, המתנהלת על ידי צוות חשיפה במח"ש, נמשכת".