בעת השהות בבית יש להקפיד על פעילות ותנועה כדי להגביר את זרימת התנועה ולחמם את הבית בטמפרטורה קבועה של 24 מעלות בקירוב. אלו ההנחיות המלאות של משרד הבריאות

בשל מזג אויר החורפי כתוצאה ממערכת "ביירון" שהחלה, המשלבת תנאים של משבי רוח, גשם וקור, הנחה משרד הבריאות את בתי החולים וקופות החולים להיערך על מנת להמשיך ולספק שרותי רפואה כנדרש.

בנוסף, מזכיר משרד הבריאות את ההנחיות וההמלצות לציבור וקורא לאוכלוסיות הקשישים, וכן להורים לתינוקות ולילדים צעירים, להיערך בהתאם ולנקוט במספר פעולות חשובות על מנת להימנע מנזקים בריאותיים.

ואלו ההנחיות המלאות לציבור לקראת הסופה:

בעת השהות בבית – יש להקפיד על פעילות ותנועה, כדי להגביר את זרימת הדם ואת חום הגוף. חימום – חימום הבית בטמפרטורה קבועה של 24 מעלות בקירוב, שאינה פחותה מ- 21 מעלות ולדאוג ללחות האוויר בחדר, כדי להימנע מאויר יבש. יש לדאוג לאטימה נאותה של פתחי הבית (חלונות, דלתות וכו').3. שתייה – בכמות מספקת (8-10 כוסות שתייה ליום, אלא אם יש מגבלה רפואית מפורשת). יש להימנע משתייה מרובה של קפאין ואלכוהול. ארוחות – יש להקפיד על ארוחות קלות יחסית לעתים קרובות (5-6 ביום) ולהימנע מארוחות כבדות. שתיה ואוכל חמים מסייעים לשמור על חום הגוף.

מקרים בהם יש להתייעץ עם הרופא המטפל: נטילת תרופות שעלולות להגביר את הרגישות לקור (תרופות שמשפיעות על מצב הערנות כמו תרופות שינה, תרופות נגד דכאון, תרופות מסוימות נגד כאבים ועוד), וכן, מצבי בריאות שעלולים להגביר סיכון לקור (מחלות לב בהן הקור יוצר עומס-יתר על תפקוד הלב, מחלות ריאה, באנשים עם ירידה קוגניטיבית/דמנציה שמתקשים לטפל בעצמם ועוד).

קשישים המתגוררים לבד: יש לשמור על קשר ולדאוג לביקורים בבית של בני המשפחה, חברים, שכנים, או מתנדבים – לפחות פעם ביום.

על מנת לזהות אצל קשיש ירידה בחום הגוף (היפותרמיה), יש לבדוק אם הבית קר והקשיש ירוד בפעילותו יותר מהרגיל. יש לציין כי בשלבים ההתחלתיים של ירידת חום הגוף – עלול להיות קושי בזיהוי הבעיה: אדם הסובל מקור לא ירעד ולא יתלונן על תחושת קור. מדידת חום במדחום הביתי עלולה לא לזהות את הבעיה – היות והוא מיועד למדוד עלית חום.

אם יש חשד לירידת חום הגוף (היפותרמיה), על סמך מגע עור קר, שינוי בצבע העור, ירידה בערנות, מצב בלבולי, שינויי בנשימה ועוד – יש להזעיק מיד עזרה רפואית.