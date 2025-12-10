צו סגירה הוצאה היום (רביעי) למגרש כדורגל בבאקה אל גרביה, זאת בעקבות אירוע פלילי שאירע במקום ולא דווח עליו למשטרה.
החקירה נפתחה לאחר שדווח למשטרה על אירוע פלילי שהתרחש במהלך המשחק, אך הדיווח לא הגיע למשטרה בזמן ובעקבות כך הוחלט לסגור את מגרש הכדורגל למשך 21 ימים.
במשטרה נקטו בצעד הזה לאחר שהוחלט כי המשך הפעלת המגרש עלולה לפגוע פגיעה ממשית ומוחשית בשלום הציבור וביטחונו. המגרש נסגר בצו מנהלי על ידי מפקד תחנת באקה אל גרביה, סנ"צ שי בלנק, וחקירת האירוע נמשכת.
