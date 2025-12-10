מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה שזכתה בפרס נובל לשלום על מאבקה נגד השליט ניקולס מדורו, לא תשתתף בטקס הענקת הפרסים שיתקיים היום באוסלו. מצ'אדו מסתתרת מזה שנה וחצי עקב חשש לחייה

טקס הענקת פרסי נובל לשנת 2025 יתקיים היום (רביעי) באוסלו – אך בהיעדר אחת הזוכות. לפי הדיווח של תאגיד השידור הנורבגי NRK, מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה שזכתה בפרס נובל לשלום, לא תשתתף בטקס.

במרכז נובל לשלום אמרו כי מיקומה של מצ'אדו אינו ידוע, זאת אחרי שהיא נמלטה מביתה באוגוסט 2024 בעקבות מאבקה נגד שליט ונצואלה ניקולס מדורו – ומסתתרת מאז עקב החשש לחייה. "אנחנו לא יודעים איפה היא, אבל מה שבטוח – היא לא בנורבגיה" אמרו במרכז לקראת הטקס.

מי שכן יהיו בטקס ההענקה הם הזוכים בקטגוריות האחרות של הפרס היוקרתי: החוקרים מארי ברונקוב, פרד רמסדל ושימון סקגוצ'י, שזכו בפרס נובל לרפואה על תגליותיהם בתחום המערכת החיסונית; ג'ון קלארק, מישל דבורה וג'ון מרטיניס, זוכי פרס נובל לפיזיקה על תגליותיהם בתחום מכניקת הקוונטים; סוסומו קיטגאווה מיפן, ריצ'רד רובסון מארה"ב ועומר יאגהי מירדן – שזכו בפרס נובל לכימיה בזכות פיתוח תחום הכימיה הרטיקולרית; הסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי שזכה בפרס לספרות; והחוקרים יואל מוקיר, פיליפ אגיון ופיטר הוויט שזכו בפרס נובל לכלכלה על "עבודתם פורצת הדרך בהסבר כיצד חדשנות מניעה צמיחה כלכלית ארוכת טווח".